Diretta/ Inter Lens streaming video tv: test francese per Inzaghi (Amichevole)

DIRETTA INTER LENS: TEST FACILE PER I NERAZZURRI

Inter Lens, in diretta sabato 23 luglio 2022 alle ore 18.30 presso lo Stade Bollaert-Delelis di Lens sarà una sfida amichevole tra la formazione nerazzurra e quella francese. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha iniziato immediatamente ad alzare il livello degli impegni in questo precampionato, partendo dalla vittoria contro gli svizzeri del Lugano fino al 2-2 in rimonta contro i francesi del Monaco, con Lukaku e compagni che devono ancora affinare i meccanismi difensivi.

Il Lens ha battuto 3-1 il Clermont in amichevole nell’ultima uscita affrontata. Nella scorsa stagione i giallorossi sono arrivati ad un passo dalla qualificazione in Europa, l’Inter proverà a testare i nuovi acquisti a partire da Assllani, che dovrebbe fare il suo esordio da titolare a centrocampo, mentre in attacco dovrebbe essere riproposta la coppia offensiva con Lautaro Martinez e Lukaku dal 1′, tandem che promette di far sognare i tifosi nerazzurri nella prossima stagione.

DIRETTA INTER LENS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Lens non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione, ma c’è una buona notizia per tutti i tifosi e appassionati: l’amichevole della squadra nerazzurra sarà infatti trasmessa su DAZN, la piattaforma che è riservata agli abbonati e fornirà le immagini di questo test. La visione sarà ovviamente in diretta streaming video Inter Lens, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LENS

Le probabili formazioni della diretta Inter Lens, amichevole che andrà in scena allo Stade Bollaert-Delelis di Lens. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovic; D’Ambrosio, Dimarco, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. Risponderà il Lens allenato da Franck Haise con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Farinez, Gradit, Danso, Medina, Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski, Costa, Sotoca, Kalimuendo-Muinga.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Lens, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Lens, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.05.











