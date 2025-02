DIRETTA INTER LILLE PRIMAVERA: SI GIOCA IN SFIDA SECCA

La diretta Inter Lille Primavera si giocherà alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, martedì 11 febbraio 2025: posta in palio altissima, siamo infatti ai sedicesimi di finale della Youth League, un turno in partita secca che l’Inter Primavera ha il vantaggio di giocare in casa grazie al meraviglioso primo posto nella prima fase, con sei vittorie in altrettante partite giocate nel girone unico. Ecco così l’abbinamento con il Lille, a sua volta squadra ostica perché imbattuta, ma con ben cinque pareggi e una sola vittoria.

La Primavera dei transalpini aveva di conseguenza chiuso la prima fase al ventesimo posto ed è stata abbinata per sorteggio all’Inter Primavera, che naturalmente vuole proseguire un cammino fino a questo momento eccellente in campo europeo. Buone notizie anche dal campionato, dove l’Inter Primavera è reduce da una vittoria per 3-0 contro il Lecce che ha riportato i nerazzurri al terzo posto in classifica. Adesso però ci si gioca il futuro stagionale in Youth League, quale sarà il verdetto della diretta Inter Lille Primavera?

INTER LILLE PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

I canali di Sky Sport Calcio garantiranno la diretta Inter Lille Primavera in tv, per cui ecco pure Sky Go o Now Tv per la diretta streaming video per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LILLE PRIMAVERA

Scopriamo adesso le possibili decisioni dell’allenatore nerazzurro Andrea Zanchetta per quanto riguarda le probabili formazioni per la diretta Inter Lille Primavera. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3 con il portiere Zamarian protetto da una retroguardia a quattro nella quale i titolari potrebbero essere da destra a sinistra Della Mora, capitan Alexiou, Re Cecconi e Motta.

A centrocampo un giocatore fondamentale dovrebbe essere Berenbruch, affiancato da due fra Zanchetta, Venturini e Topalovic, mentre in attacco De Pieri (che ha già debuttato anche nella Champions League dei grandi) dovrebbe giocare dal primo minuto, probabilmente in compagnia di Spinaccè e Lavelli, il quale sarà la prima punta dell’Inter Primavera.