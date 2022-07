Diretta Inter Lione/ Streaming video tv: un’amichevole non banale per i nerazzurri

DIRETTA INTER LIONE: UN’AMICHEVOLE DI LUSSO!

Inter Lione è in diretta dall’Orogel Stadium di Cesena, altrimenti conosciuto come Dino Manuzzi: si gioca alle ore 20:30 di sabato 30 luglio, ed è un’amichevole di lusso tra due squadre dalla forte componente europea. Il precampionato dell’Inter procede tra alti e bassi: dopo la vittoria sul Lugano i nerazzurri hanno infatti recuperato un pareggio contro il Monaco per poi perdere contro il Lens, squadra che peraltro ha terminato l’ultima Ligue 1 con un punto in più del Lione. Inter che dunque deve farsi perdonare qualcosa e ritrovare la giusta condizione per tornare a dare l’assalto allo scudetto.

Il Lione l’anno scorso ha avuto un rendimento a due facce: molto bene in Europa League anche se poi il cammino si è fermato ai quarti di finale, male in campionato dove ha raccolto un modesto ottavo posto ed è rimasto fuori dall’Europa. Questo sarà finalmente il momento buono per tornare a giocarsi la Ligue 1? Non sarà facile contrastare il dominio del Psg ma Peter Bosz ci proverà; intanto noi aspettiamo la diretta di Inter Lione provando a verificare in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di questa amichevole di lusso.

DIRETTA INTER LIONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Lione non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma c’è comunque una bella notizia per tutti i tifosi e gli appassionati: come altre amichevoli estive di questo 2022, anche la partita in questione verrà fornita da DAZN. Inter Lione sarà quindi una visione riservata agli abbonati alla piattaforma, e naturalmente in diretta streaming video: per accedere alle immagini dovrete di conseguenza dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv che possa essere collegata a internet, così da installarvi l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIONE

Per la diretta Inter Lione Simone Inzaghi insiste naturalmente sul 3-5-2, modulo di riferimento: in porta andrà Handanovic con una difesa nella quale Skriniar potrebbe comunque giocare, come sempre insieme a De Vrij e Alessandro Bastoni, senza variazioni rispetto allo scorso anno ma in attesa di evoluzioni. Dumfries e Gosens agiscono sulle corsie laterali, in mezzo al campo Asllani e Brozovic si dividono la regia e poi sulle mezzali giocheranno due tra Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco, spazio alla coppia offensiva formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Il Lione gioca invece con il 4-3-3, o 4-1-4-1 a seconda delle fasi della partita: possiamo ipotizzare Anthony Lopes protetto da Jerome Boateng e Diomandé con due terzino che possono essere Malo Gusto e Tagliafico (ottimo acquisto dall’Ajax), in mediana invece Thiago Mendes può tenere le fila del discorso ed essere affiancato da Aouar e Paquetà, come sempre adattato a mezzala tattica. Il tridente offensivo non cambia: Teté e Toko Ekambi i possibili esterni a supporto di Lacazette, tornato alla base e che si giocherà il posto con Moussa Dembélé.











