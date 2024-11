DIRETTA INTER LIPSIA, INZAGHI PROVA IL COLPACCIO

Torna la Champions League a San Siro e lo fa con la diretta Inter Lipsia in campo alle 21,00 di martedì 26 novembre. Ad affrontarsi sono due squadre con esigenze di classifica praticamente opposte ma con la stessa voglia di portare a casa i tre punti.

L’Inter di Simone Inzaghi non ha ancora perso in questa Champions League ed è reduce dalla grande vittoria casalinga ai danni dell’Arsenal. Male il Lipsia che si trova ancora a zero punti dopo quattro partite, un calendario quasi proibitivo e la brutta sconfitta contro il Celtic.

DIRETTA INTER LIPSIA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi non vorrà recarsi a San Siro potrà assistere alla diretta Inter Lipsia grazie a Sky che metterà a disposizione anche lo streaming video con i servizi di Sky GO e NOW TV. L’alternativa che vi proponiamo è una diretta testuale con aggiornamenti costanti che andrà a raccontarvi lo svolgimento della partita.

INTER LIPSIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni in vista di questa delicata sfida. L’Inter di Simone Inzaghi non avrà a disposizione Acerbi mentre dovrebbe recuperare Calhanoglu in mediana con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Davanti a Sommer agiranno Pavard, De Vrij e Bastoni con Dumfries e Dimarco sugli esterni e una coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Sarà difesa a quattro per il Lipsia di Rose che dovrebbe schierare Henrichs, Orban, Klostermann e Geertruida davanti all’esperto Gulacsi. Nusa e Baumgartner saranno i due esterni con Haidara e Kampl in mediana ed una coppia offensiva formata da Sesko e Openda.

INTER LIPSIA, LE QUOTE

Partita che si prospetta molto indirizzata verso i nerazzurri quella della diretta Inter Lipsia secondo le quote proposte da Bet365. L’1 è dato a 1,44 mentre il 2 per i tedeschi sale fino a 7,50 con il pareggio X che arriva a 4,33.