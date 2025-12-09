Diretta Inter Liverpool, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da San Siro per la sesta giornata di Champions League 2025/2026.

DIRETTA INTER LIVERPOOL (RISULTATO FINALE 0-1): TRIPLICE FISCHIO

Il Liverpool espugna San Siro vincendo 1-0 grazie al rigore trasformato da Szoboszlai nel finale. L’episodio decisivo nasce all’85’, quando dopo qualche secondo di attesa Zwayer viene richiamato al VAR per valutare un contatto in area: la revisione conferma e concede il penalty ai Reds.

Bastoni, coinvolto nell’azione precedente, viene ammonito mentre l’Inter protesta. Sul dischetto si presenta Szoboszlai, che parte con calma, interrompe la rincorsa per leggere i movimenti di Sommer e poi lo spiazza con un destro preciso all’angolino sinistro. I nerazzurri tentano una reazione nei minuti conclusivi, ma il Liverpool gestisce senza affanni e porta a casa un successo pesante. (Agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA INTER LIVERPOOL (RISULTATO LIVE 0-0): REDS SHOW

Il secondo tempo di Inter-Liverpool ricomincia sullo 0-0, con i Reds che provano a imporre il proprio ritmo attraverso una manovra fluida e ordinata fatta di passaggi rapidi e movimenti sincronizzati. Non tutto però riesce alla perfezione: Mac Allister tenta un lancio lungo ma sbaglia completamente misura, mentre Gravenberch spreca una buona opportunità regalando il pallone ai difensori nerazzurri sull’ultimo passaggio.

L’Inter prova ad alzare il baricentro ma Bastoni viene pizzicato in fuorigioco nel momento decisivo. La gara resta combattuta e un intervento troppo energico di Szoboszlai costringe Zwayer a fermare il gioco, poco dopo un cross impreciso di Gomez che non trova nessuno in area, mantenendo il punteggio inchiodato sullo 0-0. (Agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA INTER LIVERPOOL (RISULTATO LIVE 0-0): DUPLICE FISCHIO

Il primo tempo della diretta di Inter Liverpool si chiude sullo 0-0, ma la frazione è stata tutt’altro che piatta: il Liverpool aveva persino trovato il vantaggio con Konaté dopo la respinta di Sommer sul tiro di Ekitike, salvo vedersi annullare tutto dal VAR per un fallo di mano rilevato da Zwayer.

L’Inter prova a ribattere colpo su colpo: Bisseck conclude dal limite ma trova l’opposizione della difesa, Barella batte un angolo respinto e poi sfiora il gol su punizione con una traiettoria che esce di un niente. Nel finale cresce anche il nervosismo, con Ekitike ammonito per un intervento scorretto, mentre i nerazzurri cercano invano la giocata che possa cambiare l’inerzia prima dell’intervallo. (Agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA INTER LIVERPOOL (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

La diretta di Inter Liverpool è ancora sullo 0-0, ma il ritmo si è acceso subito: l’Inter perde Calhanoglu dopo appena dieci minuti, col turco costretto al cambio per un problema fisico e sostituito da Zielinski mentre lo staff medico ne valuta le condizioni. Poco dopo, la partita si incattivisce: Mkhitaryan entra duro in scivolata e concede una punizione che Szoboszlai prova a trasformare in qualcosa di pericoloso, ma la difesa nerazzurra libera senza affanni.

Dall’altra parte Joe Gomez spinge e prima serve un cross interessante bloccato da Sommer, poi finisce per colpire le gambe dell’avversario e si prende il fischio contro. Al 12’, Zwayer sventola il primo giallo del match a Lautaro Martínez per un fallo evidente, a testimonianza di un avvio vibrante e nervoso, con entrambe le squadre ancora alla ricerca del varco giusto. (Agg. Gianmarco Mannnara)

DIRETTA INTER LIVERPOOL (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci sono naturalmente molte curiosità storiche da ricordare negli ultimi minuti prima della diretta Inter Liverpool. Nel mito c’è la semifinale della Coppa dei Campioni 1964-1965: all’andata la sconfitta per 3-1 ad Anfield ma con il gol di Sandro Mazzola che si rivelerà infine fondamentale, perché il 12 maggio 1965 è una data leggendaria per la Grande Inter. I gol di Mario Corso, Joaquin Peirò e Giacinto Facchetti fissarono il risultato di 3-0 per l’Inter, che si qualificò così per la finale che Helenio Herrera avrebbe poi vinto quindici giorni più tardi contro il Benfica. In epoca recente invece il Liverpool ha avuto la meglio negli ottavi di finale di Champions League sia nel 2008, con una doppia vittoria dei Reds, sia nel 2022.

Qui il Liverpool espugnò per 0-2 il Meazza anche se al ritorno Lautaro Martinez firmò una pur sempre prestigiosa vittoria ad Anfield per 0-1. Gli inglesi quindi comandano per quattro vittorie a due in un testa a testa ancora privo di pareggi, adesso però è davvero giunto il momento della diretta Inter Liverpool e quindi possiamo leggere le formazioni ufficiali! INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, A. Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Cristian Chivu LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; J. Gomez, I. Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; C. Jones, Isak, Ekitiké. Allenatore: Arne Slot (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER LIVERPOOL INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Segui la diretta Inter Liverpool tramite un abbonamento in regola per Sky o NOW. In televisione gli iscritti avranno modo di non perdersi neanche un istante del match grazie ai canali di Sky Sport. Lo streaming della gara sarà invece a disposizione di entrambe le piattaforme.

INTER LIVERPOOL, E’ CACCIA ALLA VETTA!

E’ il big match di martedì 9 dicembre 2025 quello previsto con la diretta Inter Liverpool delle ore 21:00. Allo Stadio Giuseppe Meazza il Biscione ritrova una squadra che ha già avuto modo di affrontare in passato sin da quando questa competizione non aveva ancora preso la denominazione Champions League ma si chiamava Coppa dei Campioni.

I nerazzurri del tecnico Cristian Chivu proveranno dunque ad avere la meglio su una squadra che ha saputo dimostrare di essere una delle migliori in Europa anche negli ultimi anni, avendo vinto il trofeo per la sesta volta nella sua storia nel 2019 oltre ad essere Campione in carica della Premier League, ovvero il campionato inglese.

Tuttavia, i britannici non stanno vivendo un gran momento di forma ed il caso Salah, ormai ai ferri corti con l’allenatore Arne Slot, sta tenendo banco spostando l’attenzione dagli impegni a cui sono chiamati in campo, venendo ad esempio dal pareggio per 3 a 3 col Leeds United o dal KO europeo interno patito per 4 a 1 contro il PSV.

I lombardi hanno l’obiettivo di raggiungere la vetta della classifica, adesso occupata dall’Arsenal a quota 15, essendo infatti al quarto posto con dodici punti come PSG, Bayern Monaco e Real Madrid. Il poker fatto registrare contro il Como a San Siro nel weekend di campionato dovrà quindi dare ulteriore morale ai milanesi per ripetersi quest’oggi così da evitare al tempo stesso di farsi agganciare proprio dai rivali della sesta giornata.

DIRETTA INTER LIVERPOOL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Inter Liverpool: mister Chivu non rinuncerà al modulo 3-5-2 per affrontare un avversario importante come quello odierno schierando Sommer, Bisseck, Bastoni ed Acerbi, Carlos Augusto, Zielinski, Barella, Calhanoglu e Dimarco, il capitano Lautaro Martinez e Thuram. Il tecnico Slot dovrebbe a sua volta insistere con il 4-2-3-1 puntando dall’inizio su Alisson, Gomez, Van Dijk, Konaté e Robertson, Mac Allister e Gravenberch, Wirtz, Gakpo, Szoboszlai ed Ekitike.

DIRETTA INTER LIVERPOOL, LE QUOTE

Le quote di bet365.it ed il pronostico che si può estrapolare per l’esito finale della diretta Inter Liverpool: il momento vissuto dalle due compagini che si stanno per scontrare questa sera sembra essere decisivo nell’indicare i padroni di casa come potenziali favoriti sulla carta ed il loro successo viene quotato a 2.10. I Reds, dati vincenti a 3.40, avranno in ogni caso maggiori possibilità di conquistare tre punti in trasferta piuttosto che di tornare in Inghilterra con solo un punto in tasca, visto il segno x fissato appunto a 3.60.