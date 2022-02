DIRETTA/ Inter Liverpool video streaming tv: a San Siro arbitra Szymon Marciniak

DIRETTA INTER LIVERPOOL: L’ARBITRO

Inter Liverpool sarà diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak, al quale dunque è stata affidata la direzione di questa affascinante sfida per gli ottavi di Champions League a San Siro. Al fianco di Marciniak, l’intera squadra arbitrale designata per Inter Liverpool sarà polacca, a cominciare dai due guardalinee Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, mentre il quarto uomo sarà il signor Paweł Raczkowski. Infine, altri due ufficiali polacchi saranno davanti al VAR, cioè il signor Tomasz Kwiatkowski e al suo fianco come assistente AVAR il signor Bartosz Frankowski.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL/ Diretta tv, Alexis Sanchez spera nella maglia

Tornando al primo arbitro Szymon Marciniak, possiamo ricordare che egli è nato il 7 gennaio 1981 a Plock, è arbitro dal 2002 e ha ottenuto la qualifica internazionale FIFA a cominciare dal 2011. In questa edizione della Champions League, il signor Marciniak ha diretto già ben quattro partite della fase a gironi, tra cui Liverpool Milan 3-2 con tre ammoniti e un rigore e Manchester United Atalanta 3-2 con sette ammoniti. Speriamo che il terzo incontro italo-inglese vada meglio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Arsenal Liverpool (risultato finale 0-2): doppio Jota, Reds a Wembley!

DIRETTA INTER LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Liverpool non sarà disponibile: meglio, questa partita è un’esclusiva della piattaforma Amazon Prime e dunque, tecnicamente, si tratterà di un appuntamento in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Naturalmente il servizio resta disponibile su smart tv dotate di connessione a internet, sulle quali installare la relativa applicazione; come sappiamo Amazon Prime fornisce una partita per ogni turno di Champions League.

INTER LIVERPOOL: NERAZZURRI, A CACCIA DELL’IMPRESA!

La diretta Inter Liverpool, mercoledì 15 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Supersfida per i nerazzurri pronti ad affrontare la corazzata Reds allenata da Jurgen Klopp. Per l’Inter un punto nei due big match di campionato contro Milan e Napoli e vetta del campionato momentaneamente passata ai rossoneri, anche se Dzeko e compagni devono ancora recuperare il match contro il Bologna.

DIRETTA/ Liverpool Arsenal (risultato finale 0-0) Minamino spreca nel finale

Il Liverpool è secondo in Premier League ma sembra ormai staccato dal Manchester City di Guardiola, col fronte europeo che potrebbe dunque diventare particolarmente importante per i Reds, che nel 2019 hanno alzato l’ultima volta al cielo la Coppa nella finalissima tutta inglese col Tottenham. L’11 marzo 2008 Inter e Liverpool si sono affrontate per l’ultima volta: erano sempre gli ottavi di Champions, i Reds passarono a San Siro 0-1 con un gol di Fernando Torres, capitalizzando al meglio il 2-0 dell’andata ad Anfield e passando così il turno.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LIVERPOOL

Le probabili formazioni della diretta Inter Liverpool, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Risponderà il Liverpool allenato da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Naby Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Liverpool, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo del Liverpool, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA