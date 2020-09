Diretta Inter Lugano/ Streaming video tv: prima amichevole estiva per i nerazzurri

Inter Lugano, in diretta dal Suning Training Center, si gioca alle ore 17:00 di martedì 15 settembre: amichevole estiva che segna l’esordio stagionale per i nerazzurri. Nuovamente affidata ad Antonio Conte (ma siamo andati vicini al ribaltone dopo un solo anno, che sembrava addirittura cosa fatta nelle ore immediatamente seguenti il ko di Colonia), sono forti le ambizioni di un’Inter che ha chiuso con il secondo posto in campionato e la finale di Europa League persa per un soffio; un miglioramento importante che adesso deve essere onorato provando a mettere qualche titolo in bacheca. L’avversaria di oggi ha conosciuto anche l’Europa League nelle stagioni recenti; era stata scelta come primo sparring partner estivo anche nel 2019. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Inter Lugano; aspettandone il calcio d’inizio, possiamo valutare in che modo Conte intenda sistemare la sua squadra nell’analisi delle probabili formazioni di questa partita amichevole.

DIRETTA STREAMING INTER LUGANO VIDEO E TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Inter Lugano sarà affidata a Sky Sport Serie A, canale che fa parte della televisione satellitare: solo gli abbonati Sky potranno dunque seguire questa partita, selezionando il numero 202 del loro decoder oppure avvalendosi del servizio di diretta streaming video che è riservato ai clienti, impostando l’applicazione Sky Go e attivandola su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LUGANO

Nelle probabili formazioni di Inter Lugano, vediamo che Conte ovviamente imposta la sua squadra nerazzurra con il 3-5-2: i due nuovi arrivati saranno regolarmente in campo almeno secondo quelle che sono le indicazioni delle ultime ore. Hakimi giocherà come esterno destro partendo dal centrocampo, sull’altro versante invece dovrebbe esserci spazio per Ashley Young; questo significa che Kolarov sarà impiegato come centrale difensivo, ovvero il ruolo che anche Paulo Fonseca gli aveva disegnato nel post-lockdown. Insieme al serbo arrivato dalla Roma ci saranno Alessandro Bastoni e De Vrij, che proteggeranno il portiere Handanovic.

Per il momento a centrocampo dovrebbe essere ancora Brozovic il regista, ma sulla mediana dell’Inter si attendono nuovi sviluppi e nel frattempo Barella e Sensi verranno schierati come mezzali. Davanti ci sarà spazio per la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: il Toro è stato vicino al Barcellona che potrebbe tornare alla carica nei prossimi giorni (ma dovrà dare il via libera definitivo a Luis Suarez), per il momento continua a giocare come partner del belga ricordando che anche Alexis Sanchez è degno di una maglia da titolare con questa squadra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA