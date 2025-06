Diretta Inter Miami Porto streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il Mondiale per Club 2025, oggi 19 giugno

DIRETTA INTER MIAMI PORTO (RISULTATO 0-1): RISULTATO SBLOCCATO

Inizia la diretta Inter Miami Porto, risultato che sorride ai portoghesi dopo poco meno di mezz’ora. A segnare il gol che ha aperto le marcature in questa fase di gara è stato Samu su calcio di rigore all’ottavo minuto di gioco.

Fa parecchia fatica fin qui la squadra di Lionel Messi, sia in difesa dove Allen è stato ingenuo a causare il rigore sia in attacco dove Luis Suarez non riesce ad incidere com’era abituato anni fa. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Formazioni Seattle Sounders Atletico Madrid/ Quote: chi sarà titolare? (Mondiale per Club 2025)

DIRETTA INTER MIAMI PORTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Non ci sono precedenti ufficiali per la diretta Inter Miami Porto, che sarà una delle tante partite inedite di questo Mondiale per Club 2025, parliamo allora dei due allenatori, approfittando del fatto che siano entrambi argentini. L’Inter Miami si affida a Javier Mascherano, che ha passato una vita in Nazionale (e per molti anni anche al Barcellona) come compagno di squadra di Leo Messi, condividendo tantissimi successi e adesso provando l’esperienza di allenarlo in Florida, primo club da allenatore per Javier Mascherano dopo le Nazionale U20 e U23 dell’Argentina.

Probabili formazioni Psg Botafogo/ Quote: Mayulu e Correa per un posto (Mondiale per Club 2025, 20 giugno)

Dall’altra parte Martín Anselmi, classe 1985 e quindi un anno più giovane del collega, ma già arrivato sulla panchina del Porto, cioè di un prestigioso club europeo, dopo le precedenti esperienze in vari club di tutto il continente americano. Martín Anselmi è nato a Rosario come Messi, una curiosità in più verso la diretta Inter Miami Porto! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTER MIAMI PORTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Inter Miami Porto in tv sarà in chiaro per tutti su Italia 1, grazie alla collocazione in prima serata per noi, mentre per la diretta streaming video di tutto il Mondiale per Club c’è sempre Dazn per gli abbonati.

Risultati Mondiale per club, classifiche/ Inzaghi pareggia col Real! Diretta gol live score (18-19 giugno)

INTER MIAMI PORTO: QUALIFICAZIONE IN BILICO

Dopo una prima giornata nella quale entrambe le partite del girone A erano terminate senza gol, speriamo che la diretta Inter Miami Porto possa essere più divertente oggi, giovedì 19 giugno, per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 alle ore 21.00 italiane dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

Era stato quindi modesto il debutto di Leo Messi e dei suoi compagni dell’Inter Miami, che nello stadio di casa non erano andati oltre un pareggio per 0-0 contro gli egiziani dell’Al Ahly, comunque da non sottovalutare perché storica grande potenza del calcio dell’intero continente africano.

Il Porto potrebbe essere la formazione di riferimento per questo gruppo: i lusitani hanno debuttato con un altro pareggio 0-0, in questo caso nel “quasi derby” con i brasiliani del Palmeiras, quindi tutto è possibile per la qualificazione agli ottavi di finale del torneo iridato.

Naturalmente conquistare la vittoria sarebbe un enorme passo avanti per chi riuscisse ad esultare al termine della diretta Inter Miami Porto, però ogni passo falso potrebbe essere deleterio. La risposta del pubblico di Atlanta come sarà dopo il flop della precedente partita? Magari Messi aiuterà…

PROBABILI FORMAZIONI INTER MIAMI PORTO

Curiosiamo anche nelle probabili formazioni per la diretta Inter Miami Porto. Javier Mascherano dovrebbe schierare l’Inter Miami con il modulo 4-4-2: tra i pali Ustari; i quattro difensori a sua protezione dovrebbero invece essere Fray, Falcon, Aviles e Allen; altra linea a quattro anche a centrocampo con Allende, Redondo, Busquets e Segovia per la squadra della Florida; in attacco infine fa un certo effetto leggere la coppia Messi-Suarez.

Insomma, le stelle potrebbero essere più per gli americani, ma il Porto risponderà con un 3-4-2-1 disegnato dal suo allenatore Martin Anselmi probabilmente con questi undici titolari: il portiere Ramos; la retroguardia a tre con Fernandes, Zé Pedro e Marcano; l’esterno destro Joao Mario per aprire il centrocampo con i mediani Varela e Veiga, più Moura dall’altra parte; sulla trequarti Vieira e Mora a supporto del centravanti Samu Omorodion.

PRONOSTICO E QUOTE

Lusitani favoriti nelle quote Snai per il pronostico, che sembra chiaro per la diretta Inter Miami Porto. Infatti il segno 2 è quotato a 1,65, mentre una vittoria della squadra della Florida varrebbe 4,75 volte la giocata. Valore simile in caso di pareggio, con il segno X indicato a 4,10.