DIRETTA/ Inter Milan donne (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia!

DIRETTA INTER MILAN DONNE (0-0): SI COMINCIA!

Eccoci al via di Inter Milan donne, la partita valida per gli ottavi di Coppa Italia femminile: prima di lasciar parlare il campo possiamo ricordare che il derby di campionato, giocato lo scorso 13 ottobre, era stato vinto per 3-1 dalla squadra rossonera che era ancora in trasferta. Per quanto riguarda questa edizione di Coppa Italia, la Juventus è campione in carica e oggi fa il suo esordio sul campo della Fortitudo Mozzecane; prima partita nel torneo anche per le due squadre milanesi, la formula del torneo ha previsto quattro triangolari che hanno definito le quattro squadre (appunto Fortitudo Mozzecane, Ravenna, San Marino e Roma CF) che hanno completato il tabellone con le rappresentanti della Serie A, qualificate di diritto alla fase ad eliminazione diretta. Tra le big, oltre alla Fiorentina impegnata sul campo del Ravenna avremo in campo anche la Roma che sfida il Pink Sport Time (squadra di Bari), mentre il Verona va a San Marino e il Sassuolo se la vede appunto con la Roma Calcio Femminile, da non confondersi con le giallorosse direttamente associate al club della Serie A maschile. Ora però mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, perché finalmente la diretta di Inter Milan donne comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Inter Milan donne si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 11 dicembre, presso lo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno: la partita è valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia femminile 2019-2020, in gara secca. Torna il derby della Madonnina, che si era già disputato in campionato; la novità della stagione è rappresentata dalla squadra nerazzurra, che lo scorso anno ha dominato il torneo di seconda divisione ed è così riuscita ad arrivare in Serie A raggiungendo le rossonere, che sono invece una squadra decisamente più avanti nel percorso tanto da sognare la vittoria dello scudetto. Sarà interessante scoprire quello che succederà; possiamo già dire che la vincente di questa partita sfiderà nei quarti una tra Ravenna e Fiorentina, verosimilmente le viola e dunque con un potenziale incrocio davvero molto interessante. Adesso però vediamo quello che ci attende nella diretta di Inter Milan donne, della quale possiamo cominciare a presentare alcuni dei temi principali.

DIRETTA INTER MILAN DONNE: RISULTATI E CONTESTO

Il derby Inter Milan donne reca con sé grande fascino, ma per il momento la differenza è netta: le rossonere, che hanno acquisito il titolo sportivo dal Brescia, si sono proposte fin dallo scorso anno come la grande alternativa al binomio Juventus-Fiorentina, nel girone di andata del campionato avevano nettamente battuto le bianconere ed erano arrivate alla semifinale di Coppa Italia. Una realtà che vuole arrivare a dominare il calcio italiano, mentre il progetto Inter si sta ancora sviluppando: nell’ultima giornata di Serie A le nerazzurre hanno perso nettamente contro la Roma (in casa) e in classifica occupano la settima posizione sia pure con una distanza di 4 punti dal Milan (e ben 12 dalla Juventus capolista), anche se lo stesso Milan deve recuperare una partita e attualmente si trova in quarta posizione. Nel derby di Coppa Italia entrambi gli allenatori potrebbero dare vita al turnover; risultato allora che potrebbe anche non essere scontato, ma sicuramente la squadra rossonera parte come grande favorita per la qualificazione ai quarti di finale.



