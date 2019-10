Diretta Inter Milan donne/ Streaming video e tv: primo derby al femminile!

Inter Milan donne, in diretta dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni, domenica 13 ottobre 2019 alle ore 15.00 sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie A femminile. Attesissimo derby milanese con le nerazzurre neopromosse dalla Serie B che sono partite in questo nuovo torneo di massima serie con 4 punti. Partenza incoraggiante, dopo il pari interno 2-2 contro il Verona è arrivato il colpo esterno di Empoli con il gol di Marinelli su rigore a metà primo tempo. L’Inter affronterà però un Milan femminile in gran forma, partito con due vittorie di larga misura. Prima lo 0-3 in casa della Roma con i gol di Heroum, Conc e Giacinti, poi le rossonere si sono ripetute in casa contro l’Orobica con un perentorio 4-1. Al gol di Bergamaschi aveva risposto Merli, ma il Milan ha poi dilagato nella ripresa con le reti di Salvatori Rinaldi, Giacinti e Hovland: rossonere unica squadra finora a punteggio pieno a braccetto con le campionesse d’Italia della Juventus.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere in diretta tv Inter Milan femminile, sarà necessario un abbonamento Sky visto che la sfida sarà trasmessa in esclusiva sul satellite sul canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A. Tutti gli abbonati potranno anche collegarsi sul sito skygo.sky.it tramite pc, oppure scaricare l’applicazione SkyGo per dispositivi mobili come tablet o smartphone, per seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN DONNE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Inter Milan, quest’oggi alle ore 15.00 presso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie A femminile. Inter schierata con un 4-3-3 dal tecnico Attilio Sorbi con questo undici titolare: Marchitelli; Merlo, Debever, Auvinen, Fracaros; Marinelli, Regazzoli, Alborghetti, Pandini; Tarenzi, Van Kerkhoven. Risponderà il Milan con un 4-3-3 schierato dal tecnico Maurizio Ganz e così composto: Korenciova; Rizza, Hovland, Fusetti, Tucceri Cimini; Heroum, Jane, Čonč; Bergamaschi, Giacinti, L. Andrade.



© RIPRODUZIONE RISERVATA