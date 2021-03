Diretta Inter Milan donne/ Streaming video tv: derby in Serie A femminile

DIRETTA INTER MILAN: SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Inter Milan donne, in diretta alle ore 12.30 di oggi, domenica 28 marzo 2021, è il sempre affascinante derby di Milano che si disputa come lunch match per la 17^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021 del calcio femminile. La diretta di Inter Milan donne si presenta stuzzicante perché due settimane fa in Coppa Italia hanno vinto le nerazzurre, rovesciando quelle che sono le gerarchie del calcio femminile, dove il Milan è sicuramente messo molto meglio delle cugine, come dimostra in modo chiaro la classifica del campionato, nella quale il Milan ha 42 punti e l’Inter appena 18.

Le due società milanesi d’altronde hanno costruito le rispettive squadre femminili seguendo filosofie diverse: il Milan ha acquistato il diritto sportivo del Brescia, che era una delle migliori squadre del calcio femminile italiano, mentre l’Inter ha costruito dal basso, è stata promossa sul campo in Serie A e adesso sta cercando di colmare il gap. Inter Milan donne vedrà dunque favorite le rossonere sulla carta, ma il campo ha già smentito la carta appena un paio di settimane fa: stavolta cosa ci dirà?

DIRETTA INTER MILAN DONNE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Milan donne, affascinante derby di Serie A, sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, ribalta preziosa per il calcio femminile. Di conseguenza segnaliamo anche la diretta streaming video, che sarà garantita sempre agli abbonati tramite sito o app del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN DONNE

Quanto alle probabili formazioni di Inter Milan donne, possiamo naturalmente prendere come modello le scelte dei due allenatori per la partita di Coppa Italia di appena due settimane fa. L’Inter in quella occasione era scesa in campo con il modulo 4-3-3 e queste titolari scelte da mister Sorbi: Gilardi in porta; difesa a quattro composta da Merlo, Debever, Alborghetti e Brustia; a centrocampo il terzetto formato da Pandini, Catelli e Rincón; infine Marinelli, Møller e Mauro sono le favorite per le maglie nel tridente offensivo. La risposta del Milan di mister Ganz potrebbe ricalcare questo modulo 4-3-1-2: Korenčiová tra i pali; davanti a lei la difesa a quattro formata da Bergamaschi, Fusetti, Agard e Tucceri Cimini; a centrocampo Rask, Čonč e Grimshaw; infine in attacco Hasegawa sulla trequarti, in appoggio alle due punte Giacinti e Dowie.

