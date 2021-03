Diretta Inter Milan donne/ Streaming video tv: semifinale derby di Coppa Italia

DIRETTA INTER MILAN DONNE: CHE DERBY!

Inter Milan donne, in diretta dallo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni alle ore 12.30 di oggi, domenica 14 marzo 2021, è il sempre affascinante derby di Milano che si disputa come andata della semifinale di Coppa Italia 2020-2021 del calcio femminile. Il ritorno sarà fra oltre un mese, ma naturalmente già la diretta di Inter Milan donne potrebbe indirizzare in modo significativo l’esito della doppia sfida che vede sulla carta favorite le rossonere, come dimostra in modo chiaro la classifica del campionato, nella quale il Milan ha 39 punti e l’Inter appena 18.

Le due società milanesi d’altronde hanno costruito le rispettive squadre femminili seguendo filosofie diverse: il Milan ha acquistato il diritto sportivo del Brescia, che era una delle migliori squadre del calcio femminile italiano, mentre l’Inter ha costruito dal basso, è stata promossa sul campo in Serie A e adesso sta cercando di colmare il gap. Inter Milan donne vedrà dunque favorite le rossonere sulla carta, ma il campo cosa ci dirà?

DIRETTA INTER MILAN DONNE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Milan donne, affascinante semifinale derby di Coppa Italia, sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, ribalta preziosa per il calcio femminile. Di conseguenza segnaliamo anche la diretta streaming video, che sarà garantita sempre agli abbonati tramite sito o app del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN DONNE

Diamo adesso anche uno sguardo alle probabili formazioni di Inter Milan donne, semifinale d’andata di Coppa Italia. Per le nerazzurre potremmo collocare fra i pali Marchitelli; davanti a lei ecco la difesa a quattro composta da Brustia, Debever, Alborghetti e Merlo; proseguendo nel modulo 4-3-3 dell’Inter femminile, ecco Pandini, Catelli e Rincón possibili titolari a centrocampo ed infine il tridente offensivo composto da Marinelli, Tarenzi e Mauro. Il Milan potrebbe invece rispondere con questo possibile 3-4-1-2 di partenza: Korenciova in porta; davanti a lei la retroguardia a tre formata da Fusetti, Agard e Spinelli; a centrocampo il quartetto con Bergamaschi, Hasegawa, Grimshaw e Tucceri; infine l’attacco, con Boquete trequartista alle spalle di Giacinti e Dowie.

