Diretta/ Inter Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca!

DIRETTA INTER MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Inter Milan Primavera. Continua la rimonta dei giovani rossoneri verso i playoff: quella di sabato è stata la terza vittoria consecutiva, e ha allungato la striscia positiva a sei partite. Dopo aver perso in casa contro la Juventus, il 10 aprile, il Milan non ha più sbagliato mettendo insieme 14 punti; nel girone di ritorno, almeno in queste 9 gare sin qui disputate, ne ha centrati 18 con cinque vittorie, un passo nettamente migliorato se pensiamo che in tutta l’andata i rossoneri avevano vinto 6 volte timbrando 20 punti. In casa il Milan di Federico Giunti fa benissimo, decisamente meno in trasferta dove ha ottenuto 13 punti in 12 partite vincendo solo tre volte, ma soprattutto ha segnato un misero bottino di 9 gol. Il derby contro l’Inter capolista arriva però in un momento di grande condizione, e allora ci sono le speranze di prendersi una vittoria che avvicini l’obiettivo stagionale: a noi adesso non resta che metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconterà il campo, il derby è sempre il derby e siamo sicuri che anche questo sarà appassionante. Parola ai protagonisti della sfida dunque, la diretta di Inter Milan Primavera prende finalmente il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INTER MILAN PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

La storia di Inter Milan Primavera è fatta di parecchi incroci: a partire dalla stagione 2006-2007 le due squadre si sono incrociate in 28 occasioni. Bilancio nettamente a favore dei nerazzurri, che hanno vinto 17 volte a fronte di 5 successi avversari. Non solo: guardando nel dettaglio lo storico, si può notare come l’Inter Primavera abbia una striscia aperta di 3 successi e ne abbia timbrati 5 consecutivi tra l’ottobre 2014 e il settembre 2017, gli ultimi tre senza subire gol. Ancora: una delle cinque vittorie del Milan Primavera è arrivata ai rigori (era il secondo turno della fase finale del campionato, nel maggio di 10 anni fa) e per aspettare il primo successo nel derby Under 19 i giovani rossoneri hanno dovuto aspettare l’aprile dello stesso 2011 (vittoria in trasferta con gol di Simone Verdi) dopo una serie di 9 partite di cui 5 vinte dall’Inter. Insomma la storia della stracittadina Primavera porta male al Milan, che del resto nel corso degli anni ha raramente avuto una squadra che potesse competere con quella dall’altra parte del Naviglio; possiamo ricordare che l’ultimo derby giocato in casa dell’Inter, nell’aprile di due anni fa, è finito 4-2 con i gol di Eddie Salcedo, Facundo Colidio, Davide Merola e Sebastiano Esposito, rimonta nerazzurra dopo che Marco Brescianini e Gabriele Capanni avevano rimontato lo svantaggio iniziale. (agg. di Claudio Franceschini)

INTER MILAN PRIMAVERA: È DERBY!

Inter Milan Primavera, in diretta alle ore 19:00 di mercoledì 26 maggio, è valida per la 25^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021. Anche a questo livello giovanile il derby della Madonnina è molto sentito, soprattutto se entrambe le squadre hanno interessi di classifica: battendo la Roma in trasferta, l’Inter ha fatto un bel colpo portandosi in testa al campionato grazie al pareggio della Sampdoria, e in termini generali avvicina la possibilità di qualificarsi direttamente alla fase finale del torneo.

Il Milan continua invece la sua rincorsa ai playoff, dopo il poker rifilato al Bologna: adesso i rossoneri hanno un solo punto da recuperare per il sesto posto e sanno di non poter sprecare questa occasione, perché vincere il derby darebbe un’ulteriore iniezione di fiducia. Aspettando con grande trepidazione che la diretta di Inter Milan Primavera prenda il via, proviamo a valutare in che modo le squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco leggendone insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN PRIMAVERA

Armando Madonna schiera i suoi, per Inter Milan Primavera, con il consueto 3-5-2: in attacco dovrebbe tornare Matias Fonseca a fare coppia con Satriano, poi avremo un centrocampo con Zanotti e Vezzoni ad accompagnare dalle corsie laterali mentre Wieser e uno tra Boscolo Chio e Persyn sarebbero le due mezzali, con Sangalli perno centrale della mediana. La linea difensiva potrebbe essere composta da Youte Kinkoue, Lorenzo Moretti e Sottini a protezione del portiere Filip Stankovic. Federico Giunti punta sul 4-3-3: scelte ferree in attacco con Capone stretto tra Olzer e El Hilali, mediana dunque a tre con capitan Brambilla ad avere le redini della manovra e il supporto dei due interni che dovrebbero essere Frigerio e Robotti, entrambi favoriti su Di Gesù. In difesa Obaretin giocherà in coppia con Michelis al centro dello schieramento, sugli esterni invece ecco Coubis e Oddi con il danese Jungdal come sempre in porta.

