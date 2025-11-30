Tutte le informazioni sulla diretta Inter Milan, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

Diretta Inter Milan Primavera, nerazzurri cercano i playoff

Alle 13.00 di oggi, domenica 30 novembre 2025, il Campionato Primavera ospiterà la diretta Inter Milan, partita importante non solo dal punto di vista della classifica ma anche e soprattutto per quanto è sentita da parte dei giocatori in campo vista la rivalità tra le due società della stessa città, i nerazzurri sono la squadra messa meglio in classifica, come dimostra il loro ottavo posto con 19 punti ma rispetto alla scorsa stagione, quando hanno vinto lo scudetto, hanno perso molto e nonostante l’ultima vittoria 3-1 contro il Torino non sono così certi della vittoria.

Per i rossoneri invece il campionato sta dando risultati più altalenanti con vittorie importanti ma anche sconfitte inaspettate, l’ultima giornata però ha portato un importante pareggio 1-1 con la Fiorentina, la capolista della competizione, che ha dato maggiore fiducia alla squadra che ho può proseguire il suo sogno verso il raggiungimento dei playoff, che sembra lontano visto il dodicesimo posto con 17 punti.

Diretta Inter Milan Primavera streaming video, come seguire la partita

La diretta Inter Milan è il grande spettacolo del Campionato Primavera e sarà ovviamente trasmessa in maniera gratuita a tutti i possibili interessati, a mandare in onda il match sarà, come per ogni altro incontro della competizione, Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre o in streaming sul sito sportitalia.it o sulla loro applicazione scaricabile gratuitamente.

Inter Milan Primavera, probabili scelte dei tecnici

Per affrontare a diretta Inter Milan del Campionato Primavera entrambi gli allenatori dovrebbero riproporre gli stessi undici che nella scorsa giornata hanno portato a casa punti importanti, Benito Carbone quindi si affiderà ad un 4-3-3 con Taho come portiere, Marello, Peletti, Breda e Della Mora come difensori, Putsén, Cerpelletti e Hidalgo come centrocampisti e come attaccanti Pinotti, Mosconi e Mancuso. La risposta di Giovanni Renna vedrà un 4-3-1-2 con Bouyer, Nolli, Colombo, Zukic e Perera, Mancioppi, Cisse e Plazzotta, Ossola, e Castiello e Scotti.

Inter Milan Primavera, possibile risultato finale

La diretta Inter Milan del Campionato Primavera è una partita di cui è difficile riuscire a dare una lettura anticipata per la sua importanza e per il livello delle squadre, molto alto nonostante quest’anno abbiano avuto qualche difficoltà aggiuntiva e non siano ancora riuscite ad entrare nella zona playoff. Il risultato alla fine potrebbe vedere la vittoria dei nerazzurri che sono una squadra più forte ma soprattutto più abituata a giocare partite di questo livello, la possibilità di entrare nei playoff in caso di vittoria poi potrebbe spingerli a un risultato positivo.