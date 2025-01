DIRETTA INTER MILAN: DERBY NELLA FINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA!

Il fascino del derby e un trofeo in palio: non potremmo chiedere di meglio alla diretta Inter Milan, che a moltissimi chilometri di distanza dalla Madonnina metterà in palio la Supercoppa Italiana 2024 tra i campioni d’Italia in carica e i secondi dell’ultimo campionato, che hanno eliminato chi invece si era qualificato via Coppa Italia. L’anno nel frattempo è già cambiato, l’appuntamento è infatti per le ore 20.00 italiane di stasera, lunedì 6 gennaio 2025, presso lo Stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad, capitale dell’Arabia Saudita, che per una sera diventerà una sorta di succursale di San Siro, regalandoci così una magnifica Epifania in compagnia della diretta Inter Milan.

I 13 punti di differenza nella classifica del campionato indicano l’Inter di Simone Inzaghi come teorica favorita, come confermato anche nella eccellente prestazione nella semifinale dominata contro l’Atalanta giovedì scorso. I nerazzurri sono in grande forma, ma in una partita secca tutto è possibile e il Milan ci proverà, per cogliere una grande gioia che potrebbe cambiare il resto della stagione. Il debutto di Sergio Conceicao è stato positivo e anche fortunato, con un rigore e un’autorete a determinare la rimonta vincente contro la Juventus, adesso l’esame sarà ancora più impegnativo ma siamo certi che le emozioni non mancheranno nella diretta Inter Milan…

INTER MILAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SUPERCOPPA ITALIANA

Naturalmente al Meazza lo scenario sarebbe stato differente, ma siamo in Arabia Saudita e quindi per la quasi totalità di tifosi e appassionati il punto di riferimento sarà la diretta Inter Milan in tv, che almeno sarà in chiaro per tutti su Canale 5, come per tutta questa Supercoppa Italiana. Questo significa che Mediaset offrirà gratuitamente per tutti anche la diretta Inter Milan in streaming video, in particolare tramite il proprio sito SportMediaset.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

Mehdi Taremi al posto di Marcus Thuram dovrebbe essere la principale novità (obbligata) per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni per la diretta Inter Milan. Per il resto, i nerazzurri dovrebbero confermare tutti i titolari nel solito modulo 3-5-2, con Sommer in porta e davanti a lui Bisseck, De Vrij e Bastoni; lo scatenato Dumfries esterno destro, poi Barella, il grande ex Calhanoglu e Mkhitaryan nel cuore della mediana, Dimarco a sinistra e appunto Taremi al fianco del capitano Lautaro Martinez nella coppia d’attacco dell’Inter.

Per la seconda uscita in rossonero di Sergio Conceicao invece c’è il dilemma legato a Leao, che resta la variabile nell’attacco del Milan, nel quale per il resto dovremmo vedere Pulisic e Morata. Il modulo potrebbe essere comunque un 4-3-3, magari con Jimenez come alternativa, mentre a centrocampo i titolari dovrebbero essere Musah, Fofana e Reijnders. Altri dubbi in difesa davanti a Maignan: potrebbe esserci un doppio ballottaggio Calabria-Emerson Royal a destra e Gabbia-Thiaw al fianco di Tomori, con Theo Hernandez naturalmente a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO A TINTE NERAZZURRE

I derby e le finali fanno sempre storia a sé, figurarsi un derby in finale, eppure non si può sottovalutare il fatto che i nerazzurri siano nettamente favoriti nel pronostico sulla diretta Inter Milan secondo le quote dell’agenzia Snai. L’Inter è formalmente in casa in quanto campione d’Italia e il segno 1 varrebbe appena 1,75 volte la posta in palio, mentre poi si sale a 3,70 per il segno X (che manderebbe la partita ai rigori) e fino a quota 4,50 per il segno 2 in caso di vittoria del Milan.