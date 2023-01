Diretta/ Inter Milan streaming video tv: derby di Milano (Primavera)

DIRETTA INTER MILAN PRIMAVERA: NERAZZURRI FAVORITI!

Inter Milan, in diretta domenica 15 gennaio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato Primavera 1. Derby di Milano con le due squadre quest’anno tutt’altro che protagoniste del torneo. Importante vittoria ad Empoli per l’Inter Primavera nell’ultima sfida, seconda consecutiva ma squadra ancora al confine della zona play out dopo un avvio di stagione difficilissimo.

Solo 2 lunghezze avanti il Milan che ha iniziato il 2023 pareggiando in casa contro il Napoli, con i rossoneri ancora lontani dalla zona play off e capaci di vincere solo una delle ultime 5 partite disputate in campionato. Il 9 maggio scorso è terminato in parità, col punteggio di 2-2, l’ultimo derby Inter-Milan con i nerazzurri che hanno vinto la stracittadina in casa per l’ultima volta con l’1-0 del 26 maggio 2021 e i rossoneri che non vincono il derby in trasferta dall’1-2 del 27 gennaio 2018.

INTER MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Milan Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Milan Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Botis, Zanotti, Fontanarosa, Guercio, Martini, Zuberek, V. Carboni, Iliev, Kamate, Andersen, Perin. Risponderà il Milan allenato da Ignazio Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Nava; Bozzolan, Paloschi, Coubis, Simic; Zeroli, Pluvio, Eletu; Traoré, Longhi, El Hilali.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER MILAN PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.95, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.

