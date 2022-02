DIRETTA/ Inter Milan video streaming tv: nerazzurri avanti nei precedenti del derby

DIRETTA INTER MILAN: TESTA A TESTA

La diretta di Inter Milan è un attesissimo derby di Milano, che si è già giocato in Serie A per 197 volte. Leggermente avanti c’è l’Inter che ha vinto 75 volte rispetto alle 63 dei suoi avversari. Sono invece 59 i pareggi. Le reti fatte dai nerazzurri sono 287 con 260 per i rossoneri. L’ultima volta con i nerazzurri in casa risale alla sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia vinta per 2-1 dai padroni di casa e che portò alla doppia semifinale contro la Juventus di Andrea Pirlo persa dagli uomini di Antonio Conte.

A passare in vantaggio furono gli ospiti con un gol di Zlatan Ibrahimovic espulso per doppio giallo all’inizio della ripresa. Pareggiava Lukaku su rigore al minuto 71 con il clamoroso gol vittoria di Eriksen, entrato da pochissimo, al minuto 97 su calcio di punizione. Il Milan non vince il derby in “trasferta” dalla gara precedente un match di campionato terminato 1-2. La partita fu decisa da una doppietta di Ibra, che sbagliò anche un calcio di rigore (ma segnò sulla ribattuta), con rete della bandiera del solito Lukaku. Come andrà oggi? (Matteo Fantozzi)

DIRETTA INTER MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Inter Milan di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

CHE ADRENALINA, IN GIOCO IL PRIMATO!

Inter Milan, in diretta sabato 5 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Potrebbe già essere il derby Scudetto: l’anno scorso proprio la vittoria nel derby di ritorno lanciò l’Inter verso la conquista del tricolore. Nerazzurri primi a +4 sul Milan ma con una partita disputata in meno, potenzialmente a +7 vincendo il recupero sul Bologna e trionfando anche nel derby il campionato potrebbe essere chiuso.

Spetta al Milan provare a cambiare la storia, con i rossoneri arrivati alla sosta dopo il contestato ko interno contro lo Spezia e il pari con la Juve, risultati che hanno impedito alla squadra di Pioli di riavvicinare la vetta. All’andata, il 7 novembre scorso, un rigore di Calhanoglu e un gol di De Vrij hanno fissato sull’1-1 il punteggio del derby. Nella scorsa stagione il Milan ha vinto però 1-2 il derby in casa dell’Inter grazie a una doppietta realizzata da Zlatan Ibrahimovic.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

Le probabili formazioni della diretta Inter Milan, match che andrà in scena al Giuseppe Meazza di Milano. Per l’Inter, Simone Inzaghi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Milan al Giuseppe Meazza di Milano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

