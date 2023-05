DIRETTA INTER MILAN/ Video streaming tv: glorie, cadute e veleni, la storia del derby

DIRETTA INTER MILAN: I TESTA A TESTA

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Inter Milan, diamo qualche brevissimo cenno storico sul derby di Milano. Cominciamo dai precedenti di questa stagione, che sono naturalmente i più significativi per l’attualità: in campionato vittoria rossonera per 3-2 nella partita d’andata di sabato 3 settembre 2022 e risposta nerazzurra con il successo 1-0 nel ritorno di domenica 5 febbraio scorso, ma l’Inter può aggiungere il perentorio trionfo per 3-0 nella Supercoppa Italiana disputata il 18 gennaio scorso e naturalmente il fondamentale 2-0 di sei giorni fa, ciò significa che nell’anno solare 2023 l’Inter ha vinto tre derby su tre senza subire nemmeno un gol.

Probabili formazioni Inter Milan/ Quote: Barella vs Tonali, duello azzurro in mediana

Con Simone Inzaghi i nerazzurri hanno un buon feeling con i derby di Coppa, ricordando pure il 3-0 nella semifinale di Coppa Italia di un anno fa, i precedenti europei sorridono tuttavia al Milan. Nel 2003 la semifinale fu vinta dal Milan per la regola del gol in trasferta, che oggi nemmeno esiste più e che suonava strana anche allora per una doppia partita a San Siro, ma il pareggio per 1-1 in casa Inter sorrise al Milan perché in casa rossonera era finita 0-0. Nel 2005 il quarto di finale fu invece una pagina piuttosto triste per il calcio italiano, per il Milan altro successo ma poi finì male anche per il Diavolo a Istanbul, che curiosamente è di nuovo la sede della finale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTER MILAN/ Nerazzurri con più scelte, ma nel derby di Champions tutto può succedere

INTER MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Milan, essendo la partita del martedì, è trasmessa anche in chiaro su Canale 5, che si aggiunge alle possibilità offerte agli abbonati Sky Sport sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Di conseguenza, la diretta streaming video di Inter Milan sarà offerta da Mediaset Play oltre che da Sky Go, Now TV e Infinity +.

INTER MILAN: IMPRESA PIOLI?

Inter Milan, diretta dall’arbitro francese Clement Turpin questa sera, martedì 16 maggio 2023, con fischio d’inizio alle ore 21.00, si giocherà naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro ed è il grande derby di ritorno della semifinale di Champions League. L’attesa è altissima per la diretta di Inter Milan: si riparte dal successo nerazzurro per 0-2 nella partita d’andata, un vantaggio evidente per gli uomini di Simone Inzaghi, mentre Stefano Pioli dovrà cercare una rimonta che sarebbe memorabile. Milano è tornata ai vertici del calcio europeo, ma adesso per i tifosi siamo al bivio tra il sogno e l’incubo, tra chi vuole confermare la superiorità vista all’andata e chi spera nel “miracolo” sportivo.

Finale Champions League 2023: quando e dove si gioca?/ Data e stadio

Dal punto di vista strettamente tecnico, è evidente come l’Inter arrivi sicuramente meglio al derby di ritorno, sia per l’esito del match d’andata sia grazie a una striscia aperta di sette Vittore consecutive fra tutte le competizioni, ultimo il 4-2 contro il Sassuolo di sabato scorso in campionato, mentre il Milan vede in bilico anche la qualificazione per la prossima edizione dopo la sconfitta 2-0 sul campo dello Spezia. Tutto questo però potrebbe anche non contare in una notte speciale come un derby in semifinale di Champions League: che cosa ci dirà la diretta di Inter Milan?

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

Le probabili formazioni per la diretta di Inter Milan ci dicono che Simone Inzaghi non dovrebbe effettuare cambiamenti rispetto alla partita d’andata. Resta il dubbio tra Brozovic e Calhanoglu in cabina di regia, ma il turco dovrebbe essere titolare con Barella e Mkhitaryan mezzali. I due esterni di centrocampo del classico modulo 3-5-2 saranno naturalmente Dumfries a destra e Dimarco a sinistra e pure in difesa ecco il terzetto ormai consueto, con Darmian sulla linea di Acerbi e Bastoni davanti a Onana. Infine, c’è anche Lukaku in grande forma, ma d’altronde Dzeko è stato determinante sei giorni fa e di conseguenza dovrebbe esserci il bosniaco al fianco di Lautaro Martinez nel tandem d’attacco nerazzurro.

Sul fronte rossonero molto dipende naturalmente da Rafael Leao. Di certo non ci sarà Bennacer, quindi ci aspettiamo Krunic in mediana con Tonali, poi sulla trequarti del modulo 4-2-3-1 dovrebbe esserci il ballottaggio tra Saelemaekers e Junior Messias a destra, con Brahim Diaz trequartista centrale e Rafael Leao, altrimenti a sinistra dovrebbe spostarsi uno dei due che sono in lotta sull’altro versante; davanti avremo ovviamente Giroud come centravanti. In difesa attenzione a Thiaw che dovrebbe giocare con Tomori nella coppia centrale davanti a Maignan. Per i terzini invece nessun dubbio: capitan Calabria sarà a destra, Theo Hernandez naturalmente a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Inter Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono di nuovo favoriti per la vittoria i nerazzurri, infatti il segno 1 è quotato a 2,10. Andrebbe benissimo all’Inter anche il pareggio, cioè il segno X che è proposto a 3,35, infine una vittoria del Milan varrebbe 3,75 volte la posta in palio sul segno 2.











© RIPRODUZIONE RISERVATA