Diretta Inter Milan streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 12^ giornata di Serie A.

DIRETTA INTER MILAN (RISULTATO FINALE 0-1): TRIPLICE FISCHIO

Il Milan porta a casa il derby grazie al gol di Pulisic e a un finale gestito con ordine, mentre l’Inter tenta l’assalto senza trovare il guizzo decisivo. Nel finale i nerazzurri provano più volte a sfondare: al 87’ Dimarco mette un cross interessante ma nessun compagno riesce a deviarlo, poi Diouf ci prova dalla distanza con un rasoterra centrale che Maignan blocca senza difficoltà. L’occasione più promettente arriva all’88’, quando Bonny raccoglie palla al limite e calcia di prima, ma il tiro si impenna e termina oltre la traversa.

Il Milan gestisce in modo maturo: chiude gli spazi, controlla i tentativi di inserimento dell’Inter e riparte quando può. Nel finale viene annullata anche una posizione di fuorigioco a Nkunku che avrebbe potuto aprire uno spiraglio per i rossoneri. L’Inter continua a spingere fino all’ultimo, ma senza riuscire a rendersi davvero pericolosa. Il risultato non cambia più: il gol di Pulisic decide il derby e il Milan vince 0-1. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA INTER MILAN (RISULTATO LIVE 0-1): CHE SPETTACOLO

Il Milan rientra in campo con un’intensità completamente diversa in questa diretta contro l’Inter e al 54’ trova l’episodio che cambia il derby: Saelemaekers calcia dal limite cercando l’angolino basso, Sommer compie una parata straordinaria ma il pallone rimane lì, rimbalzando proprio sui piedi di Pulisic. L’americano è rapidissimo a leggere la situazione e insacca da pochi passi, firmando lo 0-1.

Poco prima della rete, proprio Saelemaekers aveva inaugurato il momento migliore del Milan con quel tiro velenoso respinto da Sommer. Dopo il gol, i rossoneri gestiscono con più calma: al 56’ fanno girare il pallone per cercare spiragli nella difesa nerazzurra, mentre Leao prova a strappare campo saltando un paio di avversari, ma sbaglia la misura dell’ultimo passaggio verso Pulisic. Milan più sciolto, Inter costretta a inseguire. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA INTER MILAN (RISULTATO LIVE 0-0): DUPLICE FISCHIO

Il primo tempo si chiude senza gol ma con occasioni clamorose soprattutto per l’Inter in questa diretta, che colpisce due pali e mantiene costantemente la pressione sulla difesa rossonera. Il momento più pericoloso arriva al 27’, quando Acerbi svetta su corner e colpisce di testa verso l’angolo sinistro: il pallone supera Maignan ma si stampa sul palo. Poco dopo, al 36’, tocca a Lautaro Martínez andare vicino al gol con un tiro di prima intenzione da fuori area, ben indirizzato all’angolino, ma Maignan compie un intervento straordinario deviando sul palo.

Il Milan fatica a costruire con continuità e si affida soprattutto alla solidità della propria retroguardia per limitare le iniziative nerazzurre. L’Inter continua a spingere sulle fasce: Carlos Augusto crossa più volte, trovando però l’opposizione attenta dei difensori. Lautaro è molto nel vivo del gioco ma anche impreciso, come nei due episodi in cui viene fermato per fallo e per fuorigioco tra il 31’ e il 33’. Calhanoglu prova a sorprendere dalla distanza, ma la conclusione è totalmente sballata. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA INTER MILAN (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

L’avvio del derby è subito intenso e vibrante in questa diretta, con l’Inter che parte forte e crea due grandi occasioni nei primi minuti. Al 4’ Maignan compie una parata straordinaria su un colpo di testa di Thuram indirizzato all’angolino basso, distendendosi con un intervento da campione. Poco prima, Barella aveva raccolto un pallone al limite sugli sviluppi di un corner e provato la conclusione, murata dalla difesa rossonera.

Thuram è già molto attivo: al 2’ prova una sortita personale, fermato però dalla retroguardia del Milan, che concede un nuovo corner ai nerazzurri. Dall’altra parte, i rossoneri devono fare i conti con un problema fisico per Gabbia: prima un brutto intervento che costa fallo al 6’, poi un colpo che richiede l’ingresso dello staff medico al 7’, anche se il difensore sembra in grado di continuare. Ritmo alto, Inter aggressiva e Milan costretto a resistere. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA INTER MILAN (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Il derby della Madonnina ci ha regalato di tutto negli incroci più recenti, non vediamo quindi l’ora di seguire ancora una volta la diretta Inter Milan: innanzitutto basterebbe osservare che gli ultimi dieci derby sono stati giocati in meno di tre anni, perché ci sono stati incroci in Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Prima aveva dominato l’Inter, con il doppio successo nell’euro-derby, il 5-1 di sabato 16 settembre 2023 e lo scudetto della seconda stella vinto con l’1-2 di lunedì 22 aprile 2024. Nella scorsa stagione però il Milan si è vendicato con ben tre vittorie più due pareggi in cinque match fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, vinta per 2-3 in rimonta il giorno dell’Epifania.

Insomma, difficile trovare una sfida “banale” e ancora più complicato azzardare a sbilanciarsi sul verdetto della diretta Inter Milan. Di certo nella storia in Serie A sono in buon vantaggio i nerazzurri, che vantano settanta vittorie a fronte di cinquantasette pareggi e cinquantacinque successi per il Milan su 182 precedenti nel campionato a girone unico… INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, A. Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; M. Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, S. Pavlovic; Saelemaekers, Y. Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Rafael Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTER MILAN STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il grande spettacolo della diretta Inter Milan sarà su DAZN, con l’appuntamento in tv su DAZN1 (numero 214 del satellite) e la diretta streaming video attraverso la stessa piattaforma.

INTER MILAN: SAN SIRO SI PREPARA AL DERBY!

Si presenta quasi da sola la diretta Inter Milan: il derby della Madonnina fa storia a sé, arriva alle ore 20:45 di domenica 23 novembre per la 12^ giornata di Serie A 2025-2026 e ci dice che per la classifica è una sfida scudetto, con le due squadre che sono separate da appena due punti in un grande testa a testa.

Inter e Milan tra le candidate al titolo; ricordiamo che i rossoneri ebbero la meglio nella grande volata del 2022, così come lo scorso anno si presero semifinale di Coppa Italia e finale di Supercoppa; ora però Cristian Chivu ha allungato in questo campionato, grazie al 2-0 sulla Lazio arrivato prima della sosta.

Il Milan però ha in panchina Massimiliano Allegri, e ha già fatto capire cosa significa: le vittorie contro Napoli e Roma ci dicono di un allenatore che è un maestro nelle sfide dirette, poi c’è stato qualche incidente di percorso come il pareggio di Parma ma i rossoneri sono lì, assolutamente e concretamente.

Ecco allora che la diretta Inter Milan potrebbe spostare ulteriormente gli equilibri in classifica e rappresentare un altro grande capitolo di una rivalità infinita, anche uno degli ultimi a San Siro se tutto andrà come deve andare e quindi non resta che goderselo a fondo, a cominciare dalle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

Chivu ha le idee chiare, ma nella diretta Inter Milan si riserva qualche ballottaggio: intanto Dumfries e Calhanoglu non sono al 100% e quindi scalpita Luis Henrique a destra mentre al posto del turco giocherebbe Barella come playmaker, a questo punto con Sucic e Zielinski (altrimenti in alternativa tra loro) sulle mezzali. Dimarco a sinistra, davanti ha recuperato Marcus Thuram che quindi affiancherà Lautaro Martinez; in difesa invece la velocità di Bisseck potrebbe servire nel derby e relegare in panchina Acerbi, poi Akanji e Alessandro Bastoni a proteggere Sommer che naturalmente sarà il portiere.

Stesso modulo per Allegri, e fondamentale il ritorno di Rabiot in mezzo al campo: il francese torna ad affiancare Modric e Youssouf Fofana nel settore nevralgico, linea completata come sempre da Saelemaekers che parte da destra e Estupiñan che va sul versante opposto; Tomori, Gabbia e Strahinja Pavlovic senza alcun dubbio formano la difesa con Maignan tra i pali, i dubbi maggiori riguardano l’attacco anche perché Santiago Gimenez è in dubbio, ma il messicano probabilmente sarebbe comunque andato in panchina perché si ripropone il tandem Pulisic-Rafael Leao, appunto potenzialmente velocissimo.

PRONOSTICO E QUOTE INTER MILAN

Abbiamo la Snai che indica nei nerazzurri i favoriti per la diretta Inter Milan, con un valore pari a 1,85 volte la giocata posto sul segno 1 per la loro vittoria mentre il segno 2, che regola ovviamente il successo rossonero, che vi garantirebbe una vincita che ammonta a 4,10 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto per il derby della Madonnina, e infine l’opzione del parI equivale a 3,50.