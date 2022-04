DIRETTA INTER MILAN/ Video streaming tv: i numeri di un derby dalla grande tradizione

DIRETTA INTER MILAN: I TESTA A TESTA

Verso la diretta di Inter Milan, proviamo a dire qualcosa in più sulla storia del derby di Milano, nei limiti del possibile in poche righe. Ad esempio, potremmo citare i numeri relativi alla Coppa Italia, che ci parlano di un Milan in leggero vantaggio grazie a dieci vittorie a fronte di otto successi per l’Inter e altrettanti pareggi su ventisei partite complessive nella competizione. L’equilibrio è invece perfetto nelle dodici partite giocate formalmente in casa Inter in Coppa Italia: ci sono quattro vittorie nerazzurre e altrettanti pareggi, ma pure le vittorie dei rossoneri sono quattro.

Inter e Milan si erano affrontate anche l’anno scorso in Coppa Italia: fu il derby della rissa tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic e della punizione capolavoro di Christian Eriksen nei minuti di recupero che diede la vittoria per 2-1 all’Inter in partita secca, dal momento che eravamo ai quarti di finale. Citiamo infine una grande soddisfazione per parte: il Milan vinse 2-0 la finale del 1977, nel 1980 invece l’Inter vinse per 1-0 l’unico derby della stagione, perché i cugini erano in Serie B… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER MILAN IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Inter Milan sarà visibile in chiaro per tutti su Canale 5, perché quest’anno è Mediaset ad avere i diritti della Coppa Italia. Questo significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Mediaset Play e SportMediaset.

INTER MILAN: DERBY SPETTACOLARE!

Inter Milan, in diretta naturalmente dallo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, è il derby della Madonnina che si giocherà con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, martedì 19 aprile 2022, come partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia. L’andata fu giocata all’inizio del mese di marzo ed era terminata con un pareggio per 0-0 in casa del Milan. Stavolta è in casa l’Inter, il dettaglio va ricordato perché in Coppa Italia i gol in trasferta valgono ancora doppio e quindi un pareggio con gol porterebbe in finale il Diavolo. La volata scudetto è entrata definitivamente nel vivo proprio con le due milanesi protagoniste, ma un derby è sempre un derby, soprattutto se mette in palio una finale.

Proprio in vista della diretta di Inter Milan di Coppa Italia, le due squadre milanesi hanno giocato venerdì sera in campionato, con doppia vittoria sul campo dello Spezia per i nerazzurri e in casa contro il Genoa per i rossoneri. Continua il duello a distanza che vede il Milan capolista ma l’Inter con il proprio destino in mano: le forze vanno gestite in questo rovente finale di stagione, ma il derby può incidere sul morale e dicerto non si faranno calcoli. Che cosa succederà in Inter Milan?

PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN

Le probabili formazioni di Inter Milan metteranno gli allenatori di fronte alla domanda: si può fare turnover nel derby pensando al campionato? Ipotiziamo solo minimi ritocchi. Ad esempio, Simone Inzaghi nel suo modulo 3-5-2 dovrebbe tornare a schierare davanti ad Handanovic il terzetto più classico in difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo occhio ai ballottaggi sulle fasce, a destra Dumfries-Darmian mentre a sinistra Perisic è scatenato ma c’è una alternativa preziosa come Gosens; in mezzo invece si dovrebbe andare sul sicuro con Barella, Brozovic e l’ex Calhanoglu; qualche dubbio anche in attacco, ma potrebbe essere la volta buona per rivedere Dzeko-Lautaro Martinez come coppia titolare.

Sulla sponda rossonera, Stefano Pioli in difesa ha le alternative che scarseggiano, di conseguenza nel modulo 4-2-3-1 i titolari saranno Maignan in porta e davanti a lui la linea a quattro formata da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez da destra a sinistra. Nel cuore della mediana rossonera schieriamo la coppia formata da Tonali e Bennacer, anche perché per Kessie è ipotizzabile ancora una volta un avanzamento sulla linea dei trequartisti; qui indichiamo anche il possibile ballottaggio fra Saelemaekers e Messias come esterno destro, mentre a sinistra agirà Rafael Leao e la prima punta sarà naturalmente Giroud.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo in conclusione uno sguardo anche al pronostico su Inter Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Potrebbero essere favoriti i nerazzurri: il segno 1 è infatti quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,65 volte la posati palio sul segno 2 qualora vincesse il Milan.











