Diretta Inter Monaco streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole dei nerazzurri (oggi venerdì 8 agosto 2025)

DIRETTA INTER MONACO (RISULTATO 0-1): ANNULLATO IL RADDOPPIO DI BIERETH!

Anche Lautaro Martínez finisce sul taccuino dei cattivi, ricevendo il cartellino giallo. Alla mezz’ora l’Inter si rende pericolosa con Sucic, che conclude di prima intenzione trovando la risposta di Hradecky. Al 36’ però arriva la svolta negativa per i nerazzurri: Calhanoglu, già ammonito, interviene su Vanderson in un contrasto non particolarmente duro, ma l’arbitro Vernice — in una decisione piuttosto discutibile — estrae il secondo giallo e lo manda sotto la doccia. Tre minuti dopo il Monaco sfiora il raddoppio con Biereth, che supera anche Sommer ma colpisce l’esterno della rete. Al 41’ i padroni di casa trovano comunque la seconda rete con Ilenikhena, ma la gioia viene spenta dalla bandierina alzata per fuorigioco. (agg. di Fabio Belli)

Calciomercato Inter News / Bisseck può restare, tre cessioni ora più vicine (8 Agosto 2025)

DIRETTA INTER MONACO IN STREAMING VIDEO TV

I tifosi nerazzurri e gli appassionati di calcio potranno godere della diretta Inter Monaco in tv grazie alla piattaforma Dazn, di conseguenza ancora una volta si tratterà più precisamente di una diretta streaming video. In chiaro ci sarà una differita sul Nove dalle ore 21.30.

Calciomercato Inter news/ Lookman, l'Arsenal si inserisce. Pavard, il difensore può partire (8 agosto 2025)

BARELLA E THURAM VICINI AL PARI!

Dopo appena due minuti il Monaco passa in vantaggio grazie a una splendida rete di Akliouche: servito da Biereth, il talento francese lascia partire un destro potentissimo che non lascia scampo a Sommer. L’Inter prova subito a reagire e al 5’ Thuram cerca Lautaro in area, ma il passaggio è troppo profondo e Hradecky anticipa. All’8’ i nerazzurri sfiorano il pareggio: sponda di Lautaro per Barella, che calcia al volo da ottima posizione, ma il pallone sorvola la traversa. Al 15’ altra occasione per l’Inter, con Barella che serve Thuram davanti alla porta, ma l’attaccante non trova il bersaglio. Al 18’ arriva il primo giallo del match per Calhanoglu, mentre al 21’ il Monaco torna a farsi pericoloso con un tiro di Camara respinto in tuffo da Sommer. (agg. di Fabio Belli)

Calciomercato Inter News/ Difficoltà per l'ala del Lipsia, un difensore verso la Liga? (7 agosto 2025)

INIZIA L’AMICHEVOLE!

Ci sono diversi precedenti ufficiali illustri per la diretta Inter Monaco, che oggi sarà un’amichevole di lusso per i nerazzurri. Infatti abbiamo cinque partite nelle Coppe europee, con un bilancio di quattro vittorie per l’Inter e un successo del Monaco e con un dettaglio davvero curioso: quando i nerazzurri hanno battuto i monegaschi, sono sempre andati in finale. Cominciamo dagli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1963-1964, che sarebbe poi stata vinta dalla Grande Inter di Helenio Herrera: contro il Monaco ci fu una doppia vittoria, 1-0 a Milano e 1-3 in trasferta.

Si passa poi alla semifinale della Coppa Uefa 1996-1997: i nerazzurri ebbero la meglio vincendo per 3-1 a San Siro nonostante la sconfitta per 1-0 a Monaco, poi però ci fu la sconfitta contro lo Schalke 04. Infine c’è naturalmente la partita del 29 gennaio scorso, con vittoria per 3-0 dell’Inter firmata dalla memorabile tripletta del capitano Lautaro Martinez. La storia merita di essere ricordata, però naturalmente adesso siamo giunti al via dell’amichevole e diamo spazio alla diretta Inter Monaco! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BELLA AMICHEVOLE NEL PRINCIPATO

Il campionato si avvicina e quindi anche il livello dei test: esempio perfetto ne è la diretta Inter Monaco, affascinante seconda partita amichevole per i nerazzurri di mister Cristian Chivu, che saranno impegnati allo stadio Louis II del Principato di Monaco alle ore 20.00 di questa sera, venerdì 8 agosto 2025.

Sappiamo bene che il pre-campionato dell’Inter è cominciato tardi a causa della partecipazione al Mondiale per Club, tanto che l’unica amichevole giocata fino a questo momento dai nerazzurri è stato il test in famiglia contro l’Inter U23 di domenica mattina alla Pinetina, stasera quindi il livello crescerà in modo chiaro.

C’è naturalmente il ricordo della tripletta di Lautaro Martinez che a gennaio decise la partita di Champions League contro il Monaco, una bella tappa del cammino verso la finale. I monegaschi hanno poi chiuso terzi la Ligue 1 francese e di conseguenza anche loro saranno nuovamente in Champions League nella stagione che ormai sta per cominciare.

Dalla seconda squadra di casa a una formazione che giocherà la Champions League: il salto di qualità è evidente, il via alla Serie A 2025-2026 d’altronde ormai non è lontano e allora per trascorrere un piacevole venerdì sera in compagnia del grande calcio d’agosto non ci sarà niente di meglio che affidarsi alla diretta Inter Monaco…

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONACO

Volendo parlare delle probabili formazioni per la diretta Inter Monaco, possiamo dire qualche parola anche sui padroni di casa allenati da mister Hutter, che dovrebbe scegliere come modulo il 4-4-2. Quanto ai titolari, indichiamo in porta Kohn; la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Teze, Dier, Mawissa e Caio Henrique; a centrocampo invece il Monaco potrebbe proporci Minamino, Zakaria, Camara e Golovin, infine Bereth e Balogun per formare il tandem d’attacco.

Tutti volti notissimi invece nelle scelte di Cristian Chivu, perché non dovrebbero esserci nuovi acquisti nell’undici di partenza dell’Inter stasera a Monaco. Modulo 3-5-2 con Sommer in porta, davanti al quale i difensori dovrebbero essere Darmian, Acerbi e Bastoni; con Dumfries a destra si apre il classico centrocampo a cinque formato da Barella, Calhanoghlu, Mkhitaryan e Dimarco, così come in attacco dovremmo vedere in azione la super coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.