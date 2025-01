Diretta Inter Monaco (risultato 1-0): espulso Salisu!

Già al 4′ l’Inter trova il gol del vantaggio: calcio di rigore fischiato per fallo in area di Zakaria, ammonito nell’occasione, su Lautaro Martinez, proprio il Toro dal dischetto non sbaglia per l’1-0. Al 6′ Dumfries non arriva d’un soffio su un pallone buono per il raddoppio, al 10′ viene murato il primo tentativo offensivo del Monaco di Akliouche. Al 12′ palla in verticale di Dimarco per Lautaro Martinez, trattenuto da Salisu che viene espulso, rosso diretto per chiara occasione da gol. (agg. di Fabio Belli)

Video Arsenal Monaco (3-0)/ Gol e highlights: doppietta di Saka! (Champions League, 11 dicembre 2024)

Diretta Inter Monaco in streaming video e tv, come vederla

Per poter seguire la diretta Inter Monaco non sarà necessario avere un abbonamento a Sky Sport, ma basterà connettersi alla piattaforma di streaming di Amazon Prime Video, per poter usufruire del servizio basta essere in possesso di un abbonamento al servizio Prime di Amazon

DIRETTA/ Arsenal Monaco (risultato finale 3-0): la chiude Havertz! (Champions League, 11 dicembre 2024)

Formazioni ufficiali, via!

Possiamo finalmente dare il via alla diretta Inter Monaco, intrigante partita nel girone di Champions League: facendo tutti gli scongiuri del caso i nerazzurri dovrebbero essere agli ottavi o comunque manca loro poco, sicuramente in questo percorso non hanno mai brillato in maniera netta ma, attenzione, hanno mostrato straordinaria solidità in partite molto complesse come quelle contro Manchester City e Arsenal, e hanno fatto vedere il lato cinico – tipico delle grandi squadre – nel saper raccogliere il massimo con il minimo sforzo nelle vittorie contro Young Boys e Sparta Praga, inoltre non dimentichiamo che l’Inter ha subito un solo gol in sette gare, tra l’altro al 90’ sul campo del Bayer Leverkusen.

DIRETTA/ Monaco Benfica (risultato finale 2-3): Cabral-Amdouni! (27 novembre 2024)

Bisognerà comunque fare attenzione al Monaco, squadra vera: sono 13 i punti dei francesi per una qualificazione al playoff già avvenuta, il Monaco sogna gli ottavi dopo aver piegato l’Aston Villa, vittoria che ha fatto seguito ai ko in serie contro Benfica e Arsenal. Vedremo cosa ci dirà San Siro: ecco le formazioni ufficiali, la diretta Inter Monaco sta davvero per cominciare! INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M. Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Salisu, Kehrer, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Minamino; Embolo. Allenatore: Adi Hutter (agg. di Claudio Franceschini)

Inter Monaco, punti che pesano per i francesi!

La diretta Inter Monaco andrà in scena alle 21.00 e sarà valida per l’ottavo e ultimo turno della fase a girone della nuova Champions League, vedrà scontrarsi due tra le squadre che più hanno ben impressionato in questa prima fase della competizione europea i padroni di casa hanno subito solo 1 gol in 7 partite e hanno raccolto 16 punti che gli valgono il quarto posto, la squadra del principato invece nonostante proveniente dalla quarta fascia è riuscita ad assicurarsi 13 punti e ora occupa il decimo posto ma sogna di entrare nelle prime otto. Sono due squadre poi in ottima forma, l’Inter è seconda in Serie A e nell’ultima partita ha vinto 1-0 contro lo Sparta Praha, mentre il Monaco è terzo in Ligue 1 e nell’ultima gara in Europa ha vinto 1-0 contro l’Aston Villa.

Probabili formazioni Inter Monaco, i probabili 22 in campo

Per la difficile sfida allo Stadio Giuseppe Meazza, Simone Inzaghi confermerà il suo solito 3-5-2 con Sommer tra i pali, Bastoni, De Vrij e Pavard trio di difensori, Dimarco e Dumfries gli esterni con Frattesi, Zielinski e Mkhitaryan a completare il centrocampo, coppia d’attacco Taremi e Lautaro Martinez. Gli ospiti invece seguiranno il 4-2-3-1 del tecnico Adolf Hutter con Majecki in porta, Vanderson, Singo, Kehrer e Mawissa la linea difensiva, Zakaria e Camara in mediana, Embolo unica punta supportato da Ben Seghir e Minamino sulle fasce e Akliouche in zona centrale sulla trequarti.

Quote Inter Monaco, il possibile esito finale

La diretta Inter Monaco è una sfida difficile da pronosticare, la squadra di casa è la miglior difesa della competizione ma anche uno dei peggiori attacchi ma nonostante ciò è riuscita a vincere 5 gare su 7, gli ospiti invece segnano di più ma subiscono anche più gol ma hanno bisogno di vincere se vogliono sperare di entrare nelle prime 8 classificate e saltare il turno degli spareggi. Questo potrebbe essere favorevole per i nerazzurri che spesso giocano con le ripartenze sfruttando la velocità dei loro esterni, il risultato finale più probabile quindi è la vittoria dell’Inter con anche il pareggio che non va sottovalutato in quanto può essere utile ai padroni di casa che potrebbero accontentarsi riuscendo a non subire gol.