Diretta/ Inter Monza (Amichevole) streaming video e tv: Conte testa i “superstiti”

DIRETTA INTER MONZA: ASSAGGIO DI SERIE A PER I BRIANZOLI

Inter Monza, venerdì 12 novembre 2020 alle ore 13.00 presso il centro sportivo di Appiano Gentile, sarà una sfida amichevole che le due formazioni sosterranno durante questa pausa dei campionati di Serie A e Serie B, con le Nazionali in campo in giro per il mondo. Chiaramente un test per far mettere minuti nelle gambe a quei giocatori rimasti ad allenarsi. Una sparuta minoranza per l’Inter con Conte che proverà a valutare alcune alternative che si riveleranno probabilmente importanti, in un momento in cui l’attività riprenderà con una serie fittissima di partite. Ad esempio Sensi, come il tecnico ha ricordato alle prese con una lunga serie di infortuni che non gli ha permesso di avere continuità, ma anche Radja Nainggolan, che vuole far ricredere l’allenatore sul suo conto. Più elementi a disposizione per Christian Brocchi nel Monza, che dopo un inizio di campionato difficile è arrivato alla sosta con una convincente vittoria contro il Frosinone, rilanciandosi verso la zona nobile della classifica del campionato cadetto.

DIRETTA INTER MONZA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Monza non sarà trasmessa in chiaro né in Estreaming video via internet. Sui profili ufficiali dei club su piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram si potranno ottenere aggiornamenti in tempo reale e vedere gli highlights a fine partita dell’amichevole ad Appiano Gentile.

PROBABILI FORMAZIONI INTER MONZA

Le probabili formazioni di Inter Monza, sfida che andrà in scena presso il centro sportivo di Appiano Gentile. I padroni di casa guidati in panchina da Antonio Conte sono senza la gran parte dei titolari, in giro per il mondo per gli impegni delle varie Nazionali. Mancheranno Bastoni, Barella, D’Ambrosio, Gagliardini, Pinamonti, Sanchez, Vidal, Perisic, Brozovic, Skriniar, Lukaku, Kolarov, Eriksen, De Vrij, Lautaro Martinez e Hakimi. Un elenco davvero vasto, senza dimenticare l’assenza del portiere Padelli ancora positivo al Covid. Assieme ad alcuni Primavera, Conte testerà alcuni calciatori con Nainggolan e Sensi, quest’ultimo al rientro da un infortunio, ed altri come Radu, Ranocchia, Darmian e Vecino. Anche il Monza di Cristian Brocchi ha alcuni elementi fuori con le Nazionali, come il centrale Davide Bettella, convocato dall’Under 21, e il centrocampista Machin, titolare nella Guinea Equatoriale.

