DIRETTA INTER MONZA (RISULTATO 0-1), CLAMOROSO A SAN SIRO

Continua la diretta del match valido per il campionato di Inter e Monza ed è incredibile quello che sta succedendo a San Siro. i nerazzurri hanno ottenuto il possesso palla per la prima mezzora di gioco, hanno sfiorato la rete in un paio di occasioni ma alla mezzora una disattenzione difensiva ha portato all’incredibile vantaggio del Monza a San Siro.

Bello scambio tra Dani Mota e Birindelli con quest’ultimo che viene lasciato totalmente solo in area e infila un incolpevole Martinez. Monza avanti a San Siro! I nerazzurri controllano il possesso palla ma faticano molto, i nerazzurri provano a reagire con Dumfries ma la difesa spazza in corner con difficoltà. (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA INTER MONZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi seguire la diretta Inter Monza sia che tu abbia un abbonamento a Sky, a Now oppre a DAZN. Guarda questo match di Serie A in streaming dal browser del pc o in streaming anche attraverso le varie applicazioni ufficiali. Altrimenti sintonizza la tua televisione sul canale Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno o Sky Sport 251.

DIRETTA INTER MONZA (RISULTATO 0-0), NERAZZURRI ALL’ATTACCO

Prosegue la diretta del match valido per il campionato di serie A tra Inter e Monza. Il club nerazzurro mantiene il possesso palla ma l’Inter non offre finora una grande prova, negli ospiti bella prova di Keita finora e prova a spingere il Monza con Kyriakopoulos. Al minuto 18 ci prova con Lautaro che di testa manda alta.

Minuto 21 e l’Inter ci prova dal limite con Bastoni e la palla termina alta. Prima grande occasione al minuto 23: cross di Barella e di testa Arnautovic costringe Turati a un grande intervento e blocca in due tempi. Tiro di Calhanoglu un minuto dopo e la squadra brianzola sembra ora davvero in difficoltà. Gol annullato a Lautaro Martinez per fallo di mano (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA INTER MONZA (RISULTATO 0-0), POSSESSO NERAZZURRO

Comincia la diretta del match di serie A tra Inter e Monza, sfida valida come testa coda del campionato tra i primi e gli ultimi della classe. I nerazzurri non possono sbagliare, Inzaghi si affida alla coppia composta da Lautaro Martinez e Arnautovic con Marcus Thuram in panchina, negli ospiti occhio al grande ex Keita Balde. Inizia ufficialmente la sfida.

Ci prova subito l’Inter con Barella ma la palla termina molto alta. Risponde il Monza con un tiro di Balde Keita con la palla che termina di poco a lato. Possesso palla dell’Inter che appare però piuttosto lenta mentre i brianzoli tendono a difendere con quasi tutti gli uomini dietro la palla. I nerazzurri controllano il gioco ma faticano a creare (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA INTER MONZA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Inter Monza comincia e sarà anche un intrigante testa a testa, il secondo dopo il match di andata, tra Simone Inzaghi e Alessandro Nesta che per tre stagioni hanno giocato insieme nella Lazio: è il periodo tra il 1999 e il 2002, prima che il capitano biancoceleste fosse venduto al Milan per fare cassa, un periodo in cui la Lazio fece la doppietta scudetto-Coppa Italia e poi vinse anche la conseguente Supercoppa, ma anche un periodo nel quale i biancocelesti fecero piangere proprio l’Inter con il famoso 4-2 del 5 maggio 2002, che consegnò lo scudetto alla Juventus. Nel periodo in cui ha giocato con Nesta Simone Inzaghi ha segnato 16 gol in Serie A; soprattutto 12 in Champions League.

Risale al 2000 il poker timbrato dall’attaccante contro il Marsiglia e ancora oggi storico, poi come detto le strade dei due si sono separati ma Nesta ha nuovamente arrecato un dispiacere all’Inter nel derby di semifinale in Champions League. Ora si torna a parlare di attualità: ecco le formazioni ufficiali, prende il via la diretta Inter Monza! INTER (3-5-2): 13 Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 95 Bastoni; 10 Lautaro, 8 Arnautovic. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Zielinski, 9 Thuram, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 50 Aidoo, 58 Cocchi, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi. MONZA (3-5-2): 30 Turati; 13 Pedro Pereira, 4 Izzo, 33 D’Ambrosio; 19 Birindelli, 18 Zeroli, 42 Bianco, 11 Castrovilli, 77 Kyriakopoulos; 47 Dany Mota, 17 Keita Balde. A disposizione: 21 Pizzignacco, 69 Mazza, 2 Brorsson, 3 Lekovic, 8 Urbanski, 10 Caprari, 20 Forson, 22 Palacios, 32 Pessina, 35 Ganvoula, 37 Petagna, 55 Martins, 57 Colombo, 80 Vignato. Allenatore: Alessandro Nesta. (agg. di Claudio Franceschini)

BRIANZOLI ORMAI QUASI CONDANNATI

E’ in programma sabato 8 marzo 2025 la diretta Inter Monza. Presso lo Stadio Giuseppe Meazza i nerazzurri puntano a rimanere saldamente al comando della Serie A senza permettere al Napoli di effettuare il nuovo sorpasso a conclusione del turno di campionato. La squadra di mister Simone Inzaghi è infatti al primo posto con i suoi cinquantotto punti e viene dal pareggio maturato proprio in casa dei partenopei, risultato questo che le ha permesso di non farsi scavalcare immediatamente dalla prima rivale per lo Scudetto. La stagione è ancora lunga e bisognerà affrontare diversi impegni per raggiungere gli obiettivi prefissati sebbene un successo significherebbe compiere un ulteriore passo verso quella direzione.

Quella che sta vivendo invece il Monza è una situazione disperata. L’ultima posizione con appena quattordici punti è infatti quasi una condanna alla retrocessione poichè la salvezza dista al momento ben nove lunghezze ed i risultati più recenti ottenuti dai biancorossi non sono affatto promettenti. Il ritorno in panchina di mister Nesta non ha sin qui sortito l’effetto sperato e difficilmente i brianzoli riusciranno a fare risultato contro una compagine di ben altra caratura come l’Inter.

INTER MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le assenze degli indisponibili Sommer, Zalewski, Darmian e Dimarco ci portano a pensare all’uso del 3-5-2 con Josep Martínez, Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram e Lautaro Martínez da parte di mister Simone Inzaghi nelle probabili formazioni della diretta Inter Monza. Dovendo invece fare a meno di Akpa Akpro, Caldirola, Caprari, Carboni, Gagliardini e Sensi, il tecnico Nesta dovrebbe invece essere orientato verso un altro 3-5-2 con Turati, D’Ambrosio, Izzo, Palacios, Pedro Pereira, Birindelli, Bianco, Urbański, Kyriakopoulos, Keita e Ganvoula.

DIRETTA SCOMMESSA INTER MONZA, LE QUOTE

Le quote delle varie agenzie di scommesse, come era facilmente presumibile, non hanno dubbi nell’indicare i nerazzurri come super favoriti per l’esito finale della diretta Inter Monza. I bookmakers come Sisal pagano un misero 1.13 per l’1 e quindi la vittoria dei milanesi mentre l’eventuale trionfo esterno dei brianzoli, ovvero il 2, è quotato addirittura a 20.00. Neanche il pareggio risulta un punteggio di facile concretizzazione considerando l’x a 9.00.