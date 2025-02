Diretta Inter Monza Primavera (risultato 0-0): si comincia!

Un derby lombardo ma dalla storia brevissima è quello che ci attende oggi pomeriggio nella diretta Inter Monza Primavera, partita che vanta appena tre precedenti ufficiali, però tutti nell’ultimo anno e mezzo. Il Monza non ha mai vinto contro i cugini nerazzurri milanesi, raccogliendo al massimo un pareggio per 1-1 nella partita disputata sabato 9 dicembre 2023, la prima di sempre nel Campionato Primavera 1 fra brianzoli e milanesi. L’Inter Primavera si sarebbe poi imposta per 2-1 nel ritorno casalingo sabato 17 febbraio 2024 (praticamente un anno esatto fa).

DIRETTA/ Monza Lecce (risultato finale 0-0): si chiude senza gol! (16 febbraio 2025)

Ppoi i nerazzurri hanno vinto anche domenica 3 novembre scorso, con un bel 2-3 esterno al Centro Sportivo Luigi Berlusconi di Monza: Matteo Lavelli, Thomas Berenbruch e Daniele Quieto avevano portato in vantaggio addirittura di tre gol i ragazzi di Andrea Zanchetta, poi il Monza ha sfiorato la clamorosa rimonta con i gol di Emanuele Zanaboni e Leonardo Colombo, ma non bastarono. Storia breve ma molto divertente, cosa ci dirà oggi il quarto atto della diretta Inter Monza Primavera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Monza Empoli Primavera (risultato finale 3-2): la decide Azarovs! (15 febbraio 2025)

Diretta Inter Monza, dove vedere la partita in streaming video e tv

Seguire la diretta Inter Monza del Campionato Primavera sarà facile e fattibile per tutti gli interessati, infatti la partita sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, o sulla piattaforma di streaming Sportitalia o sul sito sportitalia.it e non sarà necessario alcun abbonamento per usufruire di tutti questi servizi.

Inter Monza, occhio ai brianzoli…

La diretta Inter Monza delle ore 16.00 sarà valida per la ventiseiesima giornata del Campionato Primavera e scontrarsi sono due ottime squadre ben allenate dai propri tecnici ma che occupano posizioni in classifica molto distanti, i padroni di casa sono terzi con 49 punti e sognano di raggiungere una delle prime due posizioni che gli permetterebbe di saltare un turno nei playoff, arrivano alla partita da un’ottima vittoria 1-4 in casa dell’Udinese. Gli ospiti invece sono al nono posto con 37 punti e sono in lotta per riuscire a rientrare nelle prime 6 in classifica così da poter anche solo partecipare ai playoff alla fine del campionato, si presentano da una vittoria 3-2 in casa contro l’Empoli.

Nesta torna al Monza/ L’allenatore scelto da Galliani per sostituire Salvatore Bocchetti (10 febbraio 2025)

Inter Monza, probabili formazioni

Per la diretta Inter Monza la squadra di casa guidata dal mister Andrea Zanchetta dovrebbe essere messa in campo con un 4-3-3 con Zamarian in porta, Aidoo e Motta gli esterni bassi con Cecconi e Maye difensori centrali a completare il reparto, Berenbruch, Bovo e Topalovic in mezzo al campo, Romano e Mosconi sulle fasce e Lavelli riferimento offensivo centrale. Gli ospiti di mister Oscar Brevi invece scenderanno in campo con un 3-5-2 con Ciardi tra i pali, Viti, Azarovs e Domanico, Lupinetti e Capolupo sugli esterni con Beretta, Ballabio e Longhi a completare il centrocampo, coppia d’attacco Nenè, Zanaboni.

Quote Inter Monza, il possibile risultato finale

La diretta Inter Monza sarà sicuramente una partita divertente e interessante da seguire con due squadre che giocano bene a calcio e stanno vivendo un buon stato di forma, 5 vittorie nelle ultime 5 per gli ospiti e 4 vittorie nelle ultime 5 partite per i padroni di casa, sono due squadre di impronta molto offensiva. Alla fine però dovrebbe essere l’Inter a spuntarla per via della qualità superiore dei propri singoli e per la volontà di scalare posizioni in classifica per raggiungere i primi posti che cambierebbero molte cose anche per il prosieguo della stagione.