Diretta Inter Napoli Primavera, streaming video tv: il rendimento delle due squadre è stato ben al di sotto delle speranze generali (18 ottobre 2025)

DIRETTA INTER NAPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi giri di orologio ci separano dalla diretta di Inter Napoli Primavera, ma abbiamo ancora un po’ di tempo per presentarvi la nostra classica rubrica sulle statistiche in maniera tale da capire chi tra queste due formazioni può avere o meno il favore del pronostico da un punto di vista prettamente matematico. I nerazzurri vantano una media di possesso del 63%, con 2,1 xG e 1,8 xA a partita e 7,4 tocchi medi in area avversaria, segno di un dominio territoriale costante. Il Napoli, più reattivo, costruisce meno (45% di possesso) ma con grande efficacia: 1,5 xG e un tasso di conversione del 26%.

Probabili formazioni Roma Inter/ Quote: vari nodi da sciogliere (Serie A, oggi 18 ottobre 2025)

Sui piazzati prevale l’Inter (6,2 corner conquistati contro i 4,9 partenopei), ma il Napoli copre più campo (10,6 km medi per giocatore, contro i 9,8 milanesi). Partita che promette ritmo e contrasti, con l’Inter che cercherà di imporre il palleggio e un Napoli pronto a colpire appena si apre uno spazio. Ci sarà da diveritrsi non c’è dubbio, adesso passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Inter Napoli Primavera dove avremo a che fare con il commento live del match, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Probabili formazioni Torino Napoli/ Quote: dubbi nelle difese (Serie A, oggi 18 ottobre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA INTER NAPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

La diretta Inter Napoli Primavera è offerta gratuitamente e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Se preferite la diretta streaming, dovrete scaricarvi l’applicazione sempre di Sportitalia.

AVVIO NEGATIVO

Partenza nettamente a rilento per tutte e due le squadre per quanto riguarda la diretta Inter Napoli Primavera. I nerazzurri sono 15esimi in classifica con 6 punti conquistati mentre i partenopei addirittura ultimi a 3. Vedremo cosa accadrà in questo sabato 18 ottobre 2025, ore 11:00.

I meneghini hanno vinto solamente all’esordio contro il Monza, salvo poi collezionare pochissime gioie. Gli unici altri punti conquistati sono frutto di un doppio 0-0 (Parma e Atalanta) e dal pirotecnico 3-3 contro il Cesena.

Calciomercato Inter News/ Manchester United piomba su Dimarco, Pellegrini colpo a zero!

Anche il Napoli ha fatto bottino pieno alla prima giornata, superando 1-0 il Cagliari, prima di cadere in un vortice negativo da sei sconfitte consecutive contro Torino, Verona, Bologna, Cremonese, Cesena e infine Roma.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI PRIMAVERA

L’Inter giocherà con l’assetto tattico 4-3-3 con Farronato tra i pali, protetto dal quartetto Della Mia, Bovio, Nenna e Williamson. A centrocampo spazio a Zanchetta, Zarate Hidalgo e Venturini mentre in avanti Romano, Kukulis e Pinotti.

Il Napoli Primavera predilige il modulo 3-4-3 con Lattisi portiere titolare. In difesa Caucci con Gambardella e Garofalo. Gli esterni saranno Olivieri e D’Angelo con Cimmaurta e Prisco in cabina di regia. In attacco Borriello e Lo Scalzo ai lati e Gorica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER NAPOLI PRIMAVERA

Secondo i boomakers la squadra favorita è l’Inter Primavera a 1.45 rispetto ai 5.40 per il Napoli e 4.10 del pareggio. Over 2.5 a 1.65, Under alla stessa soglia a 2.00.