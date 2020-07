Diretta Inter Napoli/ Streaming video e tv: big match a San Siro! (Serie A)

Inter Napoli, in diretta dallo Stadio Meazza, sarà il match che andrà in scena alle ore 21.45 di questa sera, martedì 28 luglio 2020, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Match interessante tra due squadre che a inizio stagione erano accreditate per la rincorsa Scudetto, ma che per diversi motivi non sono riuscite a combattere fino in fondo per il titolo. Tanti rimpianti per l’Inter che ha sprecato tante occasioni considerando i passi falsi della Juventus nel post-lockdown. Il Napoli invece ha vissuto in campionato la peggiore stagione degli ultimi anni, impreziosita però dalla conquista della Coppa Italia che ha garantito, oltre al quarto trofeo in bacheca dell’era De Laurentiis, anche la qualificazione alla prossima Europa League. Il Napoli insegue un quinto posto che sembra difficile, maggiori le speranze dell‘Inter di centrare la seconda piazza considerando lo scontro diretto con l’Atalanta all’ultima giornata. Ma entrambe le squadre stanno scaldando i motori per gli impegni europei: l’Inter in Europa League contro il Getafe e il Napoli in Champions League contro il Barcellona cercheranno imprese per vivere un agosto da sogno in campo continentale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Napoli sarà disponibile sul canale numero 202 del satellite di Sky, Sky Sport Serie A. Gli abbonati dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione SkyGo su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI

Le probabili formazioni del match tra Inter e Napoli presso lo stadio Meazza. I padroni di casa dell’Inter allenata da Antonio Conte scenderanno in campo scegliendo un 3-4-1-2 come modulo di partenza e con questo undici titolare: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Braghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Il Napoli guidato in panchina da Gennaro Gattuso risponderà invece con un 4-3-3 schierando questa formazione titolare dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Inter Napoli. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,60 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Napoli (segno 2) varrebbe ben 3,60 volte la posta in palio.



