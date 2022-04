Diretta/ Inter Napoli streaming video e tv. Nerazzurri secondi (Primavera)

DIRETTA INTER NAPOLI PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Inter Napoli, in diretta martedì 12 aprile 2022 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo Suning sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato Primavera 1. Non c’è tempo per una sosta per le formazioni impegnate nel torneo Primavera: dopo la vittoria ottenuta in trasferta a Pescara con un perentorio poker l’Inter è chiamata a ripartire contro il Napoli per difendere il secondo posto in classifica, fondamentale per passare direttamente alla semifinale Scudetto.

Diretta/ Cagliari Torino streaming video e tv: sardi per il secondo posto (Primavera)

Il Napoli però ha visto complicarsi il cammino verso la salvezza dopo la sconfitta subita sul campo del Lecce. Partenopei ora a forte rischio play out, nel caso in cui non riuscissero a evitare il quartultimo posto nella corsa con gli stessi salentini, il Bologna e il Verona. All’andata Inter vincente a Napoli con un secco 0-2, gol decisivi messi a segno da Casadei e Satriano.

DIRETTA/ Empoli Sampdoria Primavera (risultato finale 1-0) video: la decide Guarino

DIRETTA INTER NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Napoli Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI INTER NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Inter Napoli Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Suning. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rovida; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Silvestro; Casadei, Sangalli, Fabbian; Peschetola; Jurgens, Zuberek. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara, Coli Saco, Spavone, Giannini; D’Agostino, Ambrosino.

DIRETTA/ Genoa Fiorentina Primavera (risultato finale 1-1): palo di Di Stefano!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Inter Napoli Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Inter con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA