Diretta Inter Parma Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la quarta giornata.

DIRETTA INTER PARMA PRIMAVERA: CAMPIONI PER CARBURARE!

Con la diretta Inter Parma Primavera ci avviamo a vivere una partita molto bella, che alle ore 13:00 di sabato 13 settembre 2025 va in scena per la quarta giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Curiosamente, l’Inter campione d’Italia deve ancora carburare: dopo i primi tre turni ha raccolto 4 punti.

La sconfitta sul campo della Fiorentina è arrivata cinque giorni dopo aver raccolto il primo trofeo stagionale, la Supercoppa strappata al Cagliari; dunque qualcosa è stata fatta, ma appunto in campionato si tentenna come dimostra anche il roboante 3-3 casalingo che l’Inter ha ottenuto contro il Cesena.

Il Parma invece sta sorprendendo: neopromosso, ha già incassato 7 punti e certo questo è anche merito del calendario, ma comunque i ducali hanno fermato la Roma all’esordio e, dopo la vittoria di Cremona, hanno calato il poker contro il Frosinone.

Dunque attenzione, perché in realtà la diretta Inter Parma Primavera potrebbe essere meno scontata di quanto si possa pensare; noi per il momento aspettiamo che la partita si giochi, e facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni.

COME SEGUIRE LA DIRETTA INTER PARMA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Naturalmente siamo sempre in chiaro su Sportitalia per la diretta Inter Parma Primavera, che potrete seguire anche in diretta streaming video tramite il sito ufficiale dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA PRIMAVERA

Nella diretta Inter Parma Primavera Benny Carbone non rinuncia al 4-3-3, la sconfitta di Firenze potrebbe portare a qualche modifica nello schieramento iniziale con Lamine Ballo che agirebbe in difesa come terzino destro, sull’altro versante c’è Marello con Nenna e Bovio centrali a protezione di Farronato. A centrocampo Humanes può essere una soluzione più offensiva rispetto a Virtuani; Cerpelletti o La Torre come equilibratore, poi l’altra mezzala che sarà Dilan Zarate e nel tridente offensivo vedremo Zouin e Pinotti come esterni a supporto della prima punta Lavelli, insidiato da Kukulis.

Anche Nicola Corrent potrebbe cambiare qualcosa: con una doppietta dalla panchina, Nwajei potrebbe aver conquistato il posto di esterno destro alto in luogo di Ciardi, con la conferma invece sia di Vranici che di Cardinali a supporto di Mikolajewski, che si è già allenato e ha giocato con la prima squadra. in mezzo al campo il Parma Primavera dovrebbe andare con la coppia formata da Abdou Salam Konate e Tigani; in difesa invece i due centrali sono Conde e Drobic, che si piazzano davanti al portiere Astaldi, poi dovremmo vedere Mena come terzino destro e D’Intino schierato sull’altro versante del campo.