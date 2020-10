Diretta Inter Parma/ Streaming video tv: Conte è favorito (Serie A)

DIRETTA INTER PARMA: RISULTATO SCONTATO?

Inter Parma, in diretta alle ore 18.00 di oggi, sabato 31 ottobre, si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano per la sesta giornata del campionato di Serie A. Una sfida che negli ultimi decenni spesso è stata di grandissimo valore, oggi arriviamo invece alla diretta di Inter Parma con orizzonti ben diversi tra i nerazzurri di Antonio Conte e gli emiliani di Fabio Liverani. L’Inter è tornata alla vittoria in campionato sabato scorso contro il Genoa e adesso è quarta in classifica in una graduatoria d’altronde ancora molto corta: per adesso dunque non serve fare molti calcoli, ma solo raccogliere quanti più punti possibile per l’obiettivo finale, che potrebbe essere lo scudetto. Quella di oggi è una delle partite dunque da vincere, al cospetto di un Parma che nella scorsa giornata ha faticato per pareggiare contro lo Spezia: i punti in classifica per gli emiliani sono solamente quattro, ma a San Siro avranno poco da perdere – qualsiasi risultato positivo dovesse arrivare, sarebbe tanto di guadagnato…

DIRETTA INTER PARMA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Inter Parma sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali sportivi della piattaforma televisiva satellitare, di conseguenza la partita di Serie A sarà per loro visibile anche tramite il servizio di diretta streaming video garantito dal sito oppure dall’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PARMA

Le probabili formazioni di Inter Parma tengono logicamente conto di un periodo che è molto intenso per i nerazzurri. Il turnover potrebbe ad esempio riportare titolari Kolarov in difesa e Perisic a centrocampo, mentre in attacco ci sono meno alternative con la doccia gelata dell’infortunio di Lukaku e di conseguenza con Lautaro Martinez ecco Pinamonti, anche se resta da capire chi giocherà in loro appoggio e se ci sarà dunque spazio per Eriksen dal primo minuto questa volta. Sul fronte emiliano, Cornelius e Gervinho in settimana non sono stati nemmeno convocati per la Coppa Italia, segnale molto evidente del fatto che mister Liverani li voglia al massimo oggi in campionato. Kucka dovrebbe agire da trequartista, a meno che il Parma si presenti con un atteggiamento ancora più aggressivo, che proponga Karamoh in appoggio alle due punte, con Kucka che scivolerebbe sulla linea dei centrocampisti. Occhio infine a Grassi, che potrebbe essere adattato da terzino destro.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico di Inter Parma secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa nerazzurri partono largamente favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,27, mentre poi si sale a quota 6,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 10,00 volte la posta in palio in caso di segno 2 per una vittoria del Parma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA