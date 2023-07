DIRETTA/ Inter Pergolettese (risultato 4-0) streaming video tv: bel primo tempo! (oggi 21 luglio 2023)

DIRETTA INTER PERGOLETTESE (RISULTATO 4-0): INTERVALLO

Inter Pergolettese 4-0: il risultato quando siamo giunti all’intervallo della diretta della partita amichevole ad Appiano Gentile ci parla di quattro gol segnati dai nerazzurri di mister Simone Inzaghi, a cominciare dalla rete del vantaggio segnata al 20’ minuto da Joaquin Correa. Tutto nasce da un calcio d’angolo dalla sinistra: Bastoni prolunga la traiettoria dal corner con un pregevole colpo di tacco e il pallone si impenna a campanile, trovando la deviazione vincente di Correa che porta avanti la squadra di casa alla Pinetina.

Passano appena tre minuti ed ecco il raddoppio dell’Inter, firmato proprio da Alessandro Bastoni, nuovamente con un colpo di testa che trafigge il portiere avversario Soncin. Ecco poi al 31’ il tris dell’Inter, questa volta ad opera di Hakan Calhanoglu, che segna il proprio gol con una conclusione velenosa da fuori area sugli sviluppi di una precedente occasione per Correa. Nel recupero del primo tempo ecco il poker: minuto 47, Denzel Dumfries appostato sul secondo palo trova la deviazione vincente. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Inter Pergolettese sarà trasmessa su Inter TV, il canale televisivo tematico della società nerazzurra, ed inoltre anche in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale inter.it e sull’applicazione relativa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Inter Pergolettese sta cominciando in questi minuti al Centro Sportivo Suning, dove i nerazzurri di Simone Inzaghi stanno rifinendo la preparazione in vista della partenza per la tournée che caratterizzerà l’estate nerazzurra. Andiamo allora subito a presentare le formazioni ufficiali della diretta di Inter Pergolettese. INTER (3-5-2): 35 F. Stankovic; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 5 Sensi, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 11 Correa, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 97 Radu, 10 Lautaro, 14 Fabbian, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Esposito, 32 Dimarco, 36 Darmian, 44 Stabile, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

PERGOLETTESE (3-5-2): 1 Soncin; 2 Tonoli, 6 Arini, 5 Capoferri; 7 Bariti, 10 Mazzarani, 4 Andreoli, 8 Aucelli, 3 Bozzuto; 9 Caccavo, 11 Guiu Vilanova. A disposizione: 12 Cattaneo, 22 Doldi, 13 Lambrughi, 14 Bignami, 15 Schiavini, 16 Sangiovanni, 17 Schirru, 18 Figoli, 19 Tacchinardi, 20 Sartori, 21 Caia, 23 Raimondi, 24 Vitalucci, 25 Di Piedi. Allenatore: Abbate.

PRESENTAZIONE PARTITA

Inter Pergolettese si gioca in diretta da Appiano Gentile alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, venerdì 21 luglio 2023. Questa è la seconda partita amichevole dell’estate nerazzurra, un test di discreto valore tecnico per l’Inter che infatti se la deve vedere con la Pergolettese, avversaria di Serie C. In precedenza c’era stata la vittoria contro gli svizzeri del Lugano con il risultato di 3-0 appena tre giorni fa e oggi già si torna in campo.

Principali temi d’interesse saranno i debutti di due nuovi acquisti, cioè il difensore Bisseck e soprattutto l’attaccante e figlio d’arte Marcus Thuram, il quale ha scelto la maglia nerazzurra numero 9, che naturalmente è molto pesante. Le prime risposte positive arriveranno già dalla diretta di Inter Pergolettese?













