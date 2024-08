DIRETTA INTER PISA: SARÀ ANCORA TAREMI-SHOW?

Amichevole di lusso e dal sapore di Serie A quella che vedremo oggi nella diretta Inter Pisa, le due società nerazzurre infatti si daranno battaglia per prepararsi al meglio ai rispettivi campionati oggi 2 agosto alle ore 19,30. Questa oltre ad essere un’occasione per vedere alla prova le due squadre sarà anche una sfida in famiglia tra i due tecnici: Simone Inzaghi da una parte e Filippo dall’altra, che in questa nuova stagione siederà sulla panchina toscana dopo l’addio di Aquilani.

Calciomercato Inter News/ Arnautovic, non si sblocca la cessione: ha rifiutato tre club (2 agosto 2024)

L’Inter ha cominciato bene questo precampionato, dopotutto ha cambiato poco e e i nuovi acquisti si sono rivelati subito davvero molto efficaci. Taremi infatti oltre al gol si sta rivelando molto prezioso per la sua duttilità tattica e siamo curiosi di vederlo sia insieme a Thuram e con il Toro Martinez. Poiché oggi potremmo vedere qualche nazionale in più.

Calciomercato Lazio News/ Almqvist, l'ex Lecce interessa molto ai biancocelesti (2 agosto 2024)

DIRETTA INTER PISA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Inter Pisa sarà necessaria una connessione internet e l’abbonamento alla piattaforma di streaming online Dazn, unica ad avere i diritti per questo match. In alternativa potrete seguire insieme a noi la partita su questa pagina, dove vi racconteremo le fasi salienti dell’incontro di precampionato.

INTER PISA: PROBABILI FORMAZIONI

Chi giocherà in questa diretta Inter Pisa? I dubbi esistono visto che Simone Inzaghi potrebbe inserire dal primo minuto qualche nazionale per vederlo in partita, basti pensare a Dimarco oppure a Frattesi. In attacco bisogna poi capire chi giocherà insieme a Taremi, Thuram o Lautaro? Non è da escludere un tandem tra gli ultimi due nell’arco dei due tempi.

Calciomercato Milan News/ Emerson, Fofana e Scuffet in chiusura. Liberali piace al Barcellona (2 agosto 2024)

Dalla parte di Filippo Inzaghi invece potremmo assistere alla prima partita di Barbieri, l’ex Juventus ormai si è accasato al Pisa e potrebbe fare coppia sulla destra insieme a Toure, ma attenzione perché il tedesco può facilmente agire anche da seconda punta.

INTER PISA, LE QUOTE

Osserviamo infine le quote relative alla diretta Inter Pisa, grazie all’ausilio del bookmaker della Snai: i nerazzurri partono come super favoriti con una quota di 1,10 mentre il segno X che decreterebbe il pari è a 2,3. La vittoria toscana invece si aggira sul 4,2.