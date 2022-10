Diretta Inter Plzen/ Streaming video tv: ottavi nel mirino (Champions League)

DIRETTA INTER PLZEN: TURNO FACILE PER I NERAZZURRI!

Inter Plzen, diretta dall’arbitro svedese Andreas Ekberg e in programma alle ore 18.45 di mercoledì 26 ottobre 2022 presso lo stadio Meazza di Milano, sarà una sfida in programma per la quinta giornata del gruppo D di Champions League 2022-2023. Una gara decisiva per la formazione di Simone Inzaghi, che con una vittoria può blindare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

DIRETTA/ Inter Primavera Plzen (risultato finale 4-2): poker di Iliev per i playoff!

L’Inter ha raccolto 7 punti nelle prime quattro giornate e attualmente si trova a +3 dal Barcellona dopo il 3-3 dello stadio Camp Nou. Con una vittoria, sarà matematico il pass qualificazione. Il Plzen, invece, è in fondo alla classifica con zero punti. La compagine ceca nell’ultimo turno è stata sconfitta 2-4 dal Bayern Monaco.

PROBABILI FORMAZIONI INTER VIKTORIA PLZEN/ Quote, Barella protagonista più che mai

INTER PLZEN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Plzen non è disponibile: la partita di Champions League è stata infatti selezionata, per questo turno, per essere fornita da Amazon Prime che ogni settimana trasmette un match ai suoi abbonati. La visione di Inter Plzen sarà dunque in diretta streaming video per i clienti; possiamo ricordare che, oltre ai metodi “tradizionali” (PC, tablet e smartphone) questa piattaforma è disponibile su tutti i dispositivi compatibili, siano essi Amazon Fire Stick Tv o console come PlayStation e Xbox, o ancora Google Chromecast, dunque ci sarà varietà per poter assistere alla sfida.

Probabili formazioni Inter Viktoria Plzen/ Diretta tv: Inzaghi non rischia

PROBABILI FORMAZIONI INTER PLZEN

Andiamo a conoscere adesso le probabili formazioni della diretta Inter Plzen al via tra pochi istanti. Partiamo dalla formazione nerazzurra, in campo con il consueto 3-5-2: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens, Dzeko, Lautaro Martinez. Passiamo adesso alla compagine ceca, schierata con il 4-2-3-1: Stanek, Harvel, Hejda, Tijani, Jemelka, Kalvach, Bucha, Kopic, Vikanova, Mosquera, Chory.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Inter Plzen sono nettamente a favore della compagine meneghina. Prendiamo come riferimento i dati messi a disposizione da Eurobet: la vittoria dell’Inter è a 1,12, il pareggio è quotato 8,50, mentre il successo del Plzen paga 25 volte la posta. Si prospetta una gara ricca di reti secondo gli analisti: Under 2,5 a 2,65, Over 2,5 a 1,42. Secondo i bookmakers non andranno a segno entrambe le squadre: Gol a 2,55 e No Gol a 1,45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA