Diretta Inter Plzen/ Streaming video tv: scontro diretto (Youth League)

Diretta Inter Plzen, in programma alle ore 14.00 di mercoledì 26 ottobre 2022 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la quinta giornata del gruppo C di Youth League 2022-2023. Gara cruciale per la formazione di Chivu, reduce dalla prima vittoria in campionato contro la Fiorentina e pronta a trovare la tanto agognata continuità.

Inter e Plzen sono al secondo posto, entrambe con quattro punti. L’Inter è reduce dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Barcellona, mentre la compagine ceca ha fermato il Bayern Monaco sul 3-3. Chi vince blinda la qualificazione, punti pesantissimi quelli in palio oggi pomeriggio e Chivu lo sa bene.

INTER PLZEN YOUTH LEAGUE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Inter Plzen di Youth League sarà disponibile in tv per coloro che sono abbonati a Sky Sport, dato che l’emittente detiene i diritti televisivi del torneo giovanile. In alternativa, per gli stessi utenti che hanno un accordo con la piattaforma, Inter Bayern Monaco di Youth League sarà sarà visibile in streaming video attraverso Sky Go, su computer, tablet o smartphone tramite l’applicazione ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PLZEN YOUTH LEAGUE

Passiamo adesso alle probabili formazioni della sfida tra Inter e Plzen per la Youth League. Partiamo dalla compagine nerazzurra, schierata da mister Chivu con il 4-4-2: Calligaris, Zanotti, Guercio, Stabile, Fontanarosa, Andersen, Bonavita, Di Maggio, Pelamatti, Esposito, Zefi. Passiamo adesso alla compagine ospite, in campo con il 4-3-3: Baier, Keltycka, Vacek, Paluska, Falout, Deml, Gaszczyk, Sojka, Kruta, Stauber, Hasek.

