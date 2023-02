DIRETTA INTER PORTO/ Video streaming tv: quattro precedenti, tutti nel 2005!

DIRETTA INTER PORTO: TESTA A TESTA

Può sembrare incredibile, ma la diretta di Inter Porto vanta quattro precedenti che furono disputati tutti nell’anno solare 2005, prima negli ottavi di finale della Champions League 2004-2005 e poi naturalmente nella fase a gironi della stagione successiva. L’Inter è in vantaggio grazie a due vittorie, un pareggio e una sconfitta, in vista del match di stasera a San Siro fa particolarmente piacere osservare che i nerazzurri hanno vinto entrambi i precedenti casalinghi.

Il 15 marzo ci fu la tripletta di un incontenibile Adriano in versione Imperatore e con una maglietta con dedica biblica a firmare la vittoria per 3-1 e la qualificazione al turno successivo, dopo che l’andata in terra portoghese era finita con un pareggio per 1-1 in data 23 febbraio, con il gol nerazzurro che era stato firmato invece da Obafemi Martins. Pochi mesi più tardi, ma nel contesto della fase a gironi, ecco la sconfitta per 2-0 a Porto del 19 ottobre e infine la vittoria per 2-1 al Meazza del 1° novembre, in quel caso con Julio Ricardo Cruz nei panni del mattatore, perché fu il Jardinero argentino a firmare la decisiva doppietta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER PORTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Porto sarà più correttamente una diretta streaming video in esclusiva tramite Amazon Prime Video, che ha selezionato questa come partita del mercoledì di Champions League da trasmettere sulla propria piattaforma. Servirà naturalmente una connessione ad Internet, oltre a un abbonamento Amazon Prime Video, dunque la diretta tv di Inter Porto sarà possibile solo tramite televisori a ciò attrezzati.

SCONTRO FACILE PER INZAGHI?

Inter Porto, diretta dall’arbitro serbo Srdjan Jovanović naturalmente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 22 febbraio 2023, segnerà per i nerazzurri di Simone Inzaghi il ritorno della Champions League con il match d’andata degli ottavi di finale. In autunno l’Inter riuscì a superare il girone di ferro eliminando il Barcellona e mettendo in mostra le sue qualità nelle sfide secche che stanno diventando il marchio di fabbrica sotto la guida di mister Inzaghi, quindi le speranze di avanzare ulteriormente appaiono stuzzicanti, anche perché il sorteggio ha dato un piccolo aiuto abbinando l’Inter al Porto, sicuramente una delle rivali più abbordabili tra le vincitrici dei gruppi.

La diretta di Inter Porto sarà naturalmente il primo atto di un doppio incrocio che darà i suoi verdetti solamente fra tre settimane in Portogallo. Sarà un confronto speciale per molti motivi legati agli allenatori, dai ricordi per entrambe con il doppio ex José Mourinho al ruolo di ex anche per Sergio Conceicao, che giocò per due anni all’Inter e in più fu compagno di squadra alla Lazio di Simone Inzaghi. L’esperienza internazionale dei lusitani è comunque altissima e nelle ultime due stagioni il Porto ha già eliminato Juventus e Milan, diventando una vera e propria bestia nera per il calcio italiano, quindi l’incrocio sarà comunque impegnativo: tutto questo premesso, siamo davvero curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta di Inter Porto…

PROBABILI FORMAZIONI INTER PORTO

Non ci attendiamo sorprese nelle probabili formazioni per la diretta di Inter Porto da parte di mister Simone Inzaghi, quindi il modulo sarà il 3-5-2 e anche i titolari saranno i consueti, a cominciare da Onana in porta e davanti a lui la difesa a tre formata da Skriniar, Acerbi e Bastoni, dal momento che l’ex Lazio ha superato De Vrij nelle gerarchie. A centrocampo potrebbe esserci il ballottaggio Darmian-Dumfries a destra, ma con l’italiano favorito, mentre a sinistra giocherà Dimarco e in mezzo al campo, con il ritorno ormai definitivo di Brozovic, dovremmo vedere il croato regista, affiancato dalle due mezzali Barella e Calhanoglu. Infine, in attacco il tandem titolare dei nerazzurri dovrebbe essere formato da Dzeko e Lautaro Martinez, con Lukaku che dovrebbe accontentarsi di essere la prima alternativa a partita in corso.

Per quanto riguarda invece gli ospiti lusitani, il grande ex Sergio Conceicao dovrebbe scegliere un modulo 4-4-2, con questi possibili undici titolari, tenendo anche conto di diversi giocatori assenti o come minimo acciaccati: ci sarà Diogo Costa in porta, protetto dalla difesa a quattro con Joao Mario (solo omonimo dell’ex interista) come terzino destro, l’eterno capitano Pepe e Marcano centrali, infine Zaidu a sinistra per completare la retroguardia; altra linea a quattro pure a centrocampo, in questo caso con Gonçalo Borges a destra, Grujic ed Eustáquio nel cuore della mediana e Franco esterno sinistro, infine il tandem titolare in attacco per il Porto dovrebbe essere formato da Pepê e Taremi, la stella della formazione portoghese.

PRONOSTICO E QUOTE

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Inter Porto in base alle quote dell'agenzia Snai. I padroni di casa nerazzurri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale già a quota 3,60 sul segno X naturalmente in caso di pareggio, infine una vittoria esterna da parte del Porto sarebbe l'ipotesi più remunerativa, dal momento che il segno 2 varrebbe ben 4,75 volte la posta in palio.











