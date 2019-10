Diretta Inter Primavera Borussia Dortmund/ Streaming video tv, Youth league Gruppo F

Inter Primavera Borussia Dortmund, diretta dall’arbitro Danilo Grujic, è la partita in programma oggi, mercoledì 23 ottobre 2019 tra le mura dell’Ernesto Breda: fischio d’inizio atteso per le ore 16,00. Nel terzo turno della fase a gironi della Youth League ecco che oggi assisteremo alla diretta tra Inter Primavera e Borussia Dortmund, match particolarmente atteso visto che oggi si sconteranno le prime due squadre nella classifica del girone F. Ecco infatti che i ragazzi di Madonna, che pure stanno facendo benissimo nel campionato nazionale primavera, stanno facendo vedere grandi cose anche nel torneo di categoria in europa e vantano la prima piazza in graduatoria a pieni punti dopo i successi con Slavia Praga e Barcellona. Di contro però i nerazzurri se la vedranno coi tedeschi, che nonostante il KO del secondo turno con i cechi, resistono alla seconda piazza e sono più che mai motivati a strappare il pass per il tabellone definitivo della Youth league.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Primavera Borussia Dortmund, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: non sarà possibile seguire la partita nemmeno tramite un servizio di diretta streaming video ufficiale, per le informazioni utili potrete eventualmente consultare il sito ufficiale della UEFA (all’apposita sezione dedicata alla Youth League) ma soprattutto i canali ufficiali che la società nerazzurra mette a disposizione sui social network.

DIRETTA INTER PRIMAVERA BORUSSIA DORTMUND: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Inter Primavera e Borussia Dortmund Madonna certo oggi per le probabili formazioni non potrà rinunciare al consueto 3-5-2 che grandi soddisfazioni ha dato finora nel campionato nazionale come pure nella Youth League. Per la sfida del terzo turno quindi oggi pomeriggio vedremo Stankovic tra i pali, con di fronte a sè il terzetto composto da Youte, Ntube e Pirola (pur con Vaghi a disposizione). saranno allora Gianelli (in gol col Barcellona), Agoume e Schiro ad agire al centro della mediana a 5, reparto che sarà completato da Vezzoni e Burgio. Saranno infine Fonseca e Oristano i due titolari in attacco. Sarà invece il 4-4-2 il modulo di riferimento di Skibbe, tecnico dei giovani del Borussia, che per questa occasione ancora punterà su Pherai e Moukoko per le prime due punte. Per la mediana a 4 i primi titolari saranno Bakir, Raschl, Hetemi e Reyna, già in campo dal primo minuto nel turno precedente del girone F: saranno poi Terzi, Ferjani, Knoop e Gockan i titolari in difesa per i gialloneri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA