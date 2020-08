Diretta Inter primavera Rennes/ Streaming video tv: in campo per la Youth League!

Inter primavera Rennes, in diretta dal Colovray Sports Center di Nyon, è la partita in programma oggi, domenica 16 agosto 2020 per il tabellone della Youth League: fischio d’inizio previsto alle ore 15.00. Dopo lunga attesa ecco che torna sotto ai riflettori anche la competizione targata UEFA per i giovani talenti del calcio del continente: si riparte dunque dalla Youth League in questa ultima parte di agosto e si riparte con l’edizione 2019-2020 proprio lì dove l’avevamo lasciata, agli inizi di marzo, quando l’emergenza sanitaria ha costretto il mondo del calcio e dello sport a fermarsi. Ora dopo oltre 5 mesi di stop anche alle categorie giovanili del calcio è tempo di rompere il digiuno e lo faremo con la diretta tra Inter primavera e Rennes, match valido per gli ottavi di finale, originariamente previsto il 10 marzo scorso: sfida che poi ci vede particolarmente impazienti, se teniamo conto che sono mesi che i due club non tornano in campo e che all’epoca, molto saggiamente, erano stati proprio i nerazzurri, spaventati dai primi numeri del contagio da coronavirus, a non voler scendere in campo.

Aggiungiamo poi che in Francia i campionati nazionali sono stati conclusi anzi tempo: in Italia pure il campionato primavera è stata prima stoppato all’insorgere della pandemia e poi chiuso anzitempo solo lo scorso 17 giugno (e assegnato lo scudetto all’Atalanta). Sono dunque settimane che le due contendenti si preparano per scendere in campo e pure la posta in palio oggi è molto alta visto che si tratta di uno degli ultimi pass per la Final Eight della competizione: sarà davvero partita infuocata oggi in terra svizzera,

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che la diretta tra Inter primavera e Rennes quest’oggi sarà visibile in diretta tv e in chiaro sulle reti Mediaset: appuntamento alle ore 15.00 al Canale 20, con diretta streaming video garantita tramite il portale sportmediaset.it. aggiungiamo che la partita si svolgerà a porte chiuse.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER PRIMAVERA RENNES

Alla vigilia di un match decisivo come quello di oggi pomeriggio, valido per gli ottavi di finale della Youth League, dopo oltre cinque mesi di stop assoluto per via dalla pandemia, ci risulta certo molto complicato poter immaginare le probabili formazioni della partita attesa a Nyon, considerato poi che ormai entrambi gli allenatori avranno a disposizione una rosa al completo in cui scegliere. Partendo però dallo schieramento dei nerazzurri possiamo dire che Madonna oggi dovrebbe affidarsi al solito 4-3-3, dove sarà Stankovich il titolare tra i pali: in difesa poi dovrebbero farsi avanti Kinkoue, Cortinovis, Pirola e Persyn.

Per la mediana rimane imprescindibile poi Agoume, mentre in attacco paiono sicuri della loro titolarità solo Fonseca e Oristanio. Via libera invece al 4-4-2 per il Rennes Under 19, dove Ferrer dovrebbe dare spazio a Bonet tra i pali e in difesa al quartetto formato da Truffert, Omari, Doucoure e Soppy. Nel centrocampo rossonero rimangono imprescindibili al centro del reparto Picouleau e Francoise, e in attacco si faranno avanti Rutter e Rivollier dal primo minuto.

