Diretta Inter Primavera Slavia Praga/ Streaming video tv: esordio nella Youth League

Inter Primavera Slavia Praga, alle ore 14:00 di martedì 17 settembre, rappresenta l’esordio dei nerazzurri nella Youth League 2019-2020, la competizione internazionale riservata alle squadre Under 19: siamo nel gruppo F che comprende anche Barcellona e Borussia Dortmund, e come sappiamo il calendario della fase a gironi ricalca in tutto e per tutto (composizione dei raggruppamenti e programma delle giornate) quello della Champions League. Anche qui si qualificano le prime due di ciascun girone, ma la seconda dovrà giocare un playoff – per accedere al tabellone degli ottavi – contro una delle qualificate dalla Domestic Champions Cup. L’anno scorso l’Inter era stata eliminata al primo turno, ora ci riprova avendo una stagione di esperienza alle spalle ma anche con una squadra rinnovata, con calciatori che comunque hanno potuto giocare anche in contesti internazionali; vediamo dunque in che modo l’allenatore della squadra nerazzurra potrebbe disporre i suoi giocatori sul terreno di gioco, valutandone le scelte in maniera dettagliata nelle probabili formazioni di Inter Primavera Slavia Praga.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Primavera Slavia Praga non sarà trasmessa: questa partita di Youth League sarà tuttavia disponibile in differita, appena dopo il fischio finale, sul canale Mediaset 20 (in chiaro per tutti) a partire dalle ore 16:00. Chi non avesse a disposizione un televisore potrà comunque assistere alla replica della sfida attraverso lo streaming video garantito dal sito mediasetplay.mediaset.it, sul quale andrà selezionato il canale di riferimento utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PRIMAVERA SLAVIA PRAGA

Per Inter Primavera Slavia Praga il tecnico nerazzurro Armando Madonna dovrebbe schierare il 3-5-2 come nell’esordio in campionato: potrebbe cambiare qualcosa a livello di turnover, magari non in difesa dove Pozzer sarà sempre coperto dalla linea formata da Youte Kinkoue, Ntube e Pirola. A centrocampo la regia di Schirò potrebbe essere accompagnata da due centrocampisti come Attys e Oristanio, un trequartista che potrebbe avanzare a supporto dei due attaccanti; Vergani e Mulattieri si giocano il posto con Matias Fonseca, sugli esterni potrebbero invece giocare Vaghi e Burgio al posto di Persyn e Colombini.



