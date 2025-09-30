Diretta Inter Primavera Slavia Praga streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Youth League.

DIRETTA INTER PRIMAVERA SLAVIA PRAGA: PER LA PRIMA VITTORIA!

La diretta Inter Primavera Slavia Praga va in scena alle ore 16:00 di martedì 30 settembre, per i giovani nerazzurri può essere l’occasione per timbrare la prima vittoria nella Youth League 2025-2026 visto che due settimane fa, all’esordio, era arrivato un pareggio sul campo dell’Ajax, sicuramente una sfida ostica.

DIRETTA/ Atalanta Primavera Bruges (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (30 settembre 2025)

Dell’Inter Primavera poi si può dire che la stagione non sia iniziata nel migliore dei modi: è stata messa in bacheca la Supercoppa, ma in campionato la squadra – che difende lo scudetto – arranca e nel fine settimana ha perso in casa contro la Juventus, un’avversaria che arrivava alla partita in crisi.

Lo Slavia Praga ha aperto il suo cammino in Youth League con un roboante 5-0 al Bodo/Glimt; adesso però arriveranno impegni più tosti per una squadra che soprattutto in trasferta dà la sensazione di fare fatica (dieci giorni fa ha perso 4-1 contro il Sigma Olomouc in campionato).

Stadio San Siro venduto a Inter e Milan grazie all’ok del consiglio comunale/ Ecco il progetto delle società

Ad ogni modo scopriremo ben presto come andranno le cose nella diretta Inter Primavera Slavia Praga, aspettando che si giochi facciamo come sempre un’analisi dettagliata di come le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco dai loro allenatori.

DIRETTA INTER PRIMAVERA SLAVIA PRAGA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle informazioni correnti, la diretta Inter Primavera Slavia Praga non è disponibile sulla nostra tv ma non si dovrebbe poter seguire nemmeno in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PRIMAVERA SLAVIA PRAGA

Nella diretta Inter Primavera Slavia Praga bisogna considerare che Benny Carbone deve giocare la partita senza Mosconi e Iddrissou, che sono al Mondiale U20, e quindi perde due terzi del tridente titolare: Kukulis e Moressa ne possono prendere il posto, poi ballottaggio tra Humanes e El Mahboubi per la fascia sinistra con un centrocampo nel quale si candidano La Torre e Putsén, con Cerpelletti titolare da perno davanti alla difesa. A proposito, la retroguardia potrebbe essere formata dai centrali Bovio e Nenna e dai terzini Ballo e Marello, con Taho a difendere la porta.

Probabili formazioni Inter Slavia Praga/ Quote: Chivu fa turnover (Champions League, oggi 30 settembre 2025)

Jaroslav Machac dovrebbe confermare il 3-4-1-2 che ha schiantato il Bodo/Glimt, e dunque con Boledovic, Sloncik e Kocvara a protezione del portiere Paar mentre Beran e Kolisek correrebbero sulle corsie, in mezzo al campo attenzione perché dai mediani Rajnoha e Naskos sono arrivati tre dei cinque gol contro la squadra norvegese, sulla trequarti si dovrebbe alzare Hajek che dunque andrebbe a creare un tridente atipico giostrando alle spalle di Pikolon e Potmesil, entrambi andati a reti nel dominante esordio in questa Youth League.

PRONOSTICO E QUOTE INTER PRIMAVERA SLAVIA PRAGA

Secondo Eurobet i nerazzurri sono totalmente favoriti nella diretta Inter Primavera Slavia Praga: la differenza tra il segno 1 per la loro vittoria e il segno 2 che identifica l’affermazione della squadra ceca è evidente visto che parliamo di 1,42 e 4,50 volte quanto messo sul piatto. Ancora più alta la cifra prevista per il pareggio, regolato dal segno X: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 5,00 volte la vostra giocata.