Diretta Inter Psg/ Streaming video e tv: Conte nella International Super Cup

Inter Psg, in programma alle ore 13:30 italiane di sabato 27 luglio 2019, si gioca presso Macao, in Cina: la partita fa parte della International Super Cup 2019, un altro trofeo estivo che vede protagonisti i nerazzurri nel corso della loro tournée asiatica. Anche qui sono previsti i calci di rigore in caso di parità dopo i calci di rigore, anche se per il momento non è chiaro se ci saranno i tempi supplementari. Ad ogni modo l’Inter, che arriva dalla sconfitta ai rigori contro la Juventus, sarà impegnata qui fino ad agosto e poi giocherà contro il Tottenham; di fronte avrà un Psg cui mancherà ancora qualche giocatore, e che riparte con la necessità di fare il passo ulteriore in quella Champions League che sta diventando quasi una sorta di maledizione. Vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco a Macao, e dunque aspettando la diretta di Inter Psg possiamo fare qualche considerazione sulle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Psg è disponibile su Sportitalia: dunque l’appuntamento con il derby sarà in chiaro per tutti, sul canale 60 del televisore (l’emittente non è più presente sul bouquet di Sky). In alternativa potrete seguire questa sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PSG

Antonio Conte dovrebbe affrontare Inter Psg con i titolarissimi: davanti ad Handanovic il terzetto composto da De Vrij, Godin e Skriniar mentre ad allargarsi sulle corsie potrebbero essere Candreva e D’Ambrosio, in assenza di Politano le cui condizioni restano da valutare. In mezzo al campo il regista dovrebbe essere Sensi; al suo fianco possibile vedere Barella e Matias Vecino, con Brozovic che eventualmente potrebbe avere spazio nel secondo tempo. Davanti giocheranno il giovane Puscas insieme a Perisic, anche se naturalmente questo undici potrebbe subire delle variazioni rispetto all’ipotesi di partenza. Come detto il Psg ha qualche assenza di lusso, ma comunque presenta una formazione di tutto rispetto: in porta uno tra Trapp (che potrebbe tornare all’Eintracht) e Aréola, difesa con Meunier e Bernat sugli esterni mentre in mezzo potrebbero giocare Abdou Diallo e Kehrer, con il modulo 4-3-3 potrebbero essere impiegati Ander Herrera da perno centrale con Verratti e uno tra Draxler e Sarabia da mezzala offensiva, davanti l’altro dei due a fare compagnia a Cavani e Mbappé. Convocato anche Neymar, da vedere però se sarà impiegato.



