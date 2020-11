Diretta Inter Real Madrid/ Streaming video tv: è dentro o fuori! (Champions League)

DIRETTA INTER REAL MADRID: CONTE PUÒ SOLO VINCERE

Inter Real Madrid, che verrà diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, rappresenta lo snodo fondamentale per i nerazzurri nella Champions League 2020-2021: per la quarta giornata del gruppo B si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 25 novembre, e i nerazzurri sanno di poter solo vincere per evitare che la qualificazione agli ottavi diventi una chimera. Sconfitti al Bernabeu tre settimane fa, hanno appena 2 punti in classifica: comanda il Borussia Monchengladbach con 5 mentre i blancos, che sono reduci dal pareggio di Villarreal nella Liga, ne hanno 4 come lo Shakhtar. L’Inter insomma è ultima, ma battendo la squadra di Zinedine Zidane si porterebbe totalmente in linea con l’obiettivo; intanto in campionato è arrivata una vittoria di grande fiducia con la doppia rimonta sul Torino, da qui Antonio Conte ha bisogno di ripartire per evitare che la Beneamata, per il terzo anno consecutivo, manchi l’accesso al prossimo turno di Champions League. Mentre aspettiamo che la diretta di Inter Real Madrid cominci possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali di questa sfida, a cominciare ovviamente dalle scelte dei due allenatori nella lettura approfondita delle probabili formazioni.

DIRETTA INTER REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Real Madrid sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire la partita sul canale Sky Sport Uno (lo troveranno al numero 201 del loro decoder), con la consueta alternativa che viene fornita dalla stessa emittente in assenza di un televisore, ovvero la diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, è attivabile come di consueto grazie all’applicazione Sky Go, da utilizzare con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER REAL MADRID

Entrambi gli allenatori devono fare i conti con gli infortuni e le indisponibilità in Inter Real Madrid. Conte ha Kolarov e Brozovic ai box: davanti ad Handanovic torna titolare De Vrij che dovrebbe giocare con Skriniar e Alessandro Bastoni, mentre sulle corsie laterali si va verso la conferma di Hakimi a destra con Perisic che potrebbe e dovrebbe riprendersi la maglia sull’altro versante. In mezzo Vidal e Barella potrebbero avere la meglio, ma questo solo con Eriksen da trequartista: in caso contrario l’ex Cagliari avanzerebbe la sua posizione e ci sarebbe Gagliardini a fare coppia con il cileno, davanti invece spazio alla coppia formata da Romelu Lukau e Lautaro Martinez.

Real Madrid nei guai: non ce la fa Sergio Ramos, dovrebbe recuperare Benzema che sarà a mezzo servizio mentre si vedrà per Casemiro. Varane quindi farebbe coppia centrale con Eder Militao – ma anche lui è in forse – o più probabilmente Nacho, Carvajal giocherebbe a destra con Ferland Mendy o Marcelo sull’altro versante. In mezzo, il tandem formato da Modric e Kroos; davanti a loro dunque potrebbero operare Asensio, Eden Hazard e Lucas Vazquez con il possibile inserimento di Rodrygo e Vinicius Junior, Benzema sarà titolare ma qualora dovesse dare forfait è probabile che davanti a tutti si piazzi Mariano Diaz, già utilizzato sabato.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha stabilito per Inter Real Madrid, attraverso le sue quote: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,10 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una somma corrispondente a 3,10 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola il pareggio: in questo caso la vostra vincita con questo bookmaker ammonterebbe a 3,80 volte la vostra giocata.

