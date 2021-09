DIRETTA/ Inter Real Madrid Youth League video streaming tv: il contesto del match

DIRETTA INTER REAL MADRID: IL CONTESTO

Inter Primavera Real Madrid rappresenta un incrocio curioso: l’anno scorso infatti le due squadre si sarebbero dovute affrontare in un girone assolutamente simile a questo (c’era anche lo Shakhtar Donetsk), ma se in Champions League questa doppia sfida aveva avuto luogo, in Youth League si era deciso di cambiare la formula rendendola più snella, eliminando i gruppi e creando un tabellone ad eliminazione con la presenza anche delle squadre partecipanti alla Domestic Champions Cup. L’Inter avrebbe dovuto vedersela contro il Bayern Monaco, mentre il Real Madrid era stato sorteggiato contro il Manchester United; alla fine però lo stato di emergenza ancora in atto aveva portato alla cancellazione della Youth League.

Diretta/ Villarreal Atalanta Primavera (risultato finale 2-0): Dea ko in Spagna!

Da un possibile doppio incrocio nel girone all’assenza di gare: un duro colpo per tutto il calcio giovanile, considerando anche che nell’anno del lockdown la Youth League, pur interrotta per qualche mese insieme a tutto lo sport, era poi stata portata a conclusione. Quel che importa ora è che finalmente Inter Real Madrid si può giocare: vedremo allora quello che succederà tra poco, quando le due squadre potranno scendere in campo e inaugurare la nuova edizione di Youth League. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Malmoe Juventus Primavera (risultato finale 2-2): Lindman pareggia!

DIRETTA INTER REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Real Madrid è su Sky Sport: sul canale 201 sarà trasmessa in esclusiva la sfida di UEFA Youth League e, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet, tramite il sito o l’applicazione Sky Go.

DIRETTA INTER REAL MADRID: NERAZZURRI IN YOUTH LEAGUE!

Inter Real Madrid, in diretta mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 16.00 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi della UEFA Youth League. Supersfida in ambito giovanile, i nerazzurri partono subito nel loro cammino contro i Blancos allenati dalla leggenda del club spagnolo, Raul, tra i favoriti per la vittoria finale nella competizione. I “canteranos” del Real Madrid sono da sempre formazione di livello capace di fornire un gran numero di giocatori alla prima squadra e c’è attesa per vedere all’opera la nuova formazione Under 19 del club.

DIRETTA/ Sorteggio Youth League 2021: pericolo Bayern per l'Inter, Lazio fortunata

L’Inter è partita con due sfide ricchissime di emozioni nel campionato Primavera. Prima il 3-2 contro la forte Atalanta, quindi un pirotecnico 3-3 contro la Fiorentina, sempre in casa: la formazione nerazzurra è passata quest’anno sotto la guida di Christian Chivu in panchina e la squadra sembra votata a un calcio spettacolare, anche se ovviamente il tallone d’Achille al momento è la difesa che ha incassato 5 gol in due partite ufficiali: difetto da non sottovalutare visto che il Real presenta spesso punte rapide e veloci nella sua rosa.

PROBABILI FORMAZIONI INTER REAL MADRID

Le probabili formazioni di Inter Real Madrid, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per l’Inter, Christian Chivu schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Botis; Silvestro, Moretti, Fontanarosa, Pelamatti; Casadei, Sangalli, Nunziatini; Goffi; Abiuso, Owusu. Risponderà il Real Madrid allenato da Raul Gonzalez Blanco con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Lopez; Santos, Ramon, Chust, Gutierrez; Morante, Blanco; Marvin, Arribas, Rodriguez; Latas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA