DIRETTA/ Inter Real Sociedad Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo! (12 dicembre 2023)

DIRETTA INTER REAL SOCIEDAD PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta di Inter Real Sociedad Primavera inizierà fra pochissimo: negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio, ricordiamo le statistiche dei nerazzurri e dei loro rivali spagnoli nel girone D della Youth League dopo le precedenti cinque giornate della manifestazione. L’Inter Primavera vanta 4 punti in classifica, che sono stati frutto di altrettanti pareggi e una sconfitta, il dato curioso è che non ha mai vinto ma è comunque ancora in corsa in un girone molto incerto; per ora, la differenza reti è fatalmente negativa (-1), perché i gol segnati sono otto e quelli subiti invece nove.

I pari età della Real Sociedad sono allo stesso livello con 4 punti in classifica, maturati tuttavia tramite una vittoria, un pareggio e tre sconfitti per i giovani iberici, mentre la differenza reti della Real Sociedad è pari a un brutto -5, frutto di otto gol segnati e di tredici invece al passivo. Adesso però le statistiche hanno importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Inter Real Sociedad Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA INTER REAL SOCIEDAD PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Real Sociedad Primavera sarà garantita sui canali della televisione satellitare, che per questa stagione trasmette le partite di Youth League delle squadre italiane: gli abbonati a Sky Sport avranno quindi a disposizione anche il servizio di diretta streaming video di Inter Real Sociedad Primavera, grazie all’applicazione Sky Go.

INTER REAL SOCIEDAD PRIMAVERA: I NERAZZURRI SPERANO ANCORA!

Inter Real Sociedad Primavera, diretta dall’arbitro bosniaco Antoni Bandić presso lo stadio del cosiddetto Youth Development Training Center di Milano, si giocherà alle ore 12.00 di oggi, martedì 12 dicembre 2023, per la sesta e ultima giornata della Uefa Youth League 2023-2024. Siamo nel girone D della massima competizione giovanile continentale per club e la diretta di Inter Real Sociedad Primavera sarà decisiva per le sorti di questo girone così incerto: i nerazzurri e gli spagnoli hanno 4 punti a testa, ma possono ancora ambire al secondo posto del Benfica, che ha 6 punti. Certo, serve vincere (il pareggio eliminerebbe entrambe) e poi sperare in buone notizie dalla partita dei portoghesi, ma si può ancora sperare.

Il dettaglio non è banale, considerando che l’Inter Primavera non ha ancora vinto: infatti, i 4 punti nerazzurri sono arrivati tramite altrettanti pareggi, tra cui il pirotecnico 3-3 dell’andata contro la Real Sociedad in Spagna, mentre l’ultimo è stato per 1-1 due settimane fa in Portogallo contro il Benfica. I giochi sono ancora aperti, certo naturalmente serve vincere per colmare questo pesante zero nella voce dei successi e poter sperare ancora: che cosa succederà dunque nella diretta di Inter Real Sociedad Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI INTER REAL SOCIEDAD PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Inter Real Sociedad Primavera. Cristian Chivu potrebbe schierare i nerazzurri secondo il modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: Calligaris in porta; Miconi, Stante, Matjaz e Motta nella difesa a quattro; centrocampo invece a tre, dove dovrebbero trovare posto Di Maggio, Bovo e Berenbruch; infine, il tridente offensivo nerazzurro potrebbe prevedere Spinacce e Quieto ai fianchi del centravanti Sarr.

Gli ospiti di Mikel Llorente dovrebbero invece scendere in campo secondo un modulo 4-4-2, per la Real Sociedad Primavera indichiamo come possibili titolari Folgado in porta; i quattro difensori Amenabar, Astigarraga, Beitia e Olarra; altra linea a quattro a centrocampo, con Ramirez, Lebarbier, Arruti e Otadui possibili titolari, così come Mariezkurrena e Arenzana nella coppia d’attacco.











