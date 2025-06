Diretta Inter River Plate streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mondiale per Club 2025.

DIRETTA INTER RIVER PLATE: SPAREGGIO PER GLI OTTAVI!

L’appuntamento con la diretta Inter River Plate scatta alle ore 3:00 della mattina italiana di giovedì 26 giugno: per la terza giornata del girone E al Mondiale per Club 2025 i nerazzurri sono impegnati in uno spareggio per la qualificazione agli ottavi, e bisogna dire che rischiano parecchio.

Contro gli Urawa Reds è arrivata una vittoria in rimonta, ma non è bastata per prendersi il vantaggio nella differenza reti rispetto ai Millionarios: tuttavia il criterio principale (dopo gli altri) è quello dei gol realizzati nelle sfide dirette, cosa che premia ancora la squadra nerazzurra.

L’Inter e il Monterrey ne hanno al momento uno, il River Plate nessuno: ecco perché a Cristian Chivu basta comunque un pareggio contro gli argentini peraltro decimati a centrocampo dalle squalifiche, tuttavia è ovvio che con una sconfitta i nerazzurri sarebbero quasi sicuramente eliminati.

Capiremo tutto strada facendo, aspettiamo con trepidazione l’inizio della diretta Inter River Plate ma nel frattempo possiamo fare qualche analisi sulle scelte che saranno operate dai due allenatori sul terreno di gioco del Lumen Field, tuffandoci nelle probabili formazioni.

DOVE VEDERE LA DIRETTA INTER RIVER PLATE IN STREAMING VIDEO TV

Nonostante l’orario, la diretta tv di Inter River Plate sarà comunque garantita in chiaro da Italia 1; la diretta streaming video come sempre sarà riservata agli abbonati di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI INTER RIVER PLATE

Chivu dovrebbe recuperare Dumfries per la diretta Inter River Plate, e dargli la maglia a destra; dall’altra parte può agire Carlos Augusto, in difesa allora tornerebbe titolare Alessandro Bastoni insieme a Acerbi, per completare la linea con Darmian o De Vrij davanti a Sommer. A centrocampo si dovrebbe tornare a cinque: confermato Barella, dentro Sucic in regia e Mkhitaryan da mezzala, dunque si giocherebbe con due attaccanti ma le condizioni di Marcus Thuram impongono di puntare ancora su uno dei due Esposito o magari su Valentin Carboni, per un tandem argentino con Lautaro Martinez.

Il River Plate come detto ha tre squalificati: tutto il centrocampo che ha giocato titolare contro il Monterrey. Problemi per Marcelo Gallardo che deve già valutare le condizioni di Driussi, uscito infortunato dalla prima partita del Mondiale per Club 2025, e deve sciogliere il nodo tra Colidio e Borja per il ruolo di centravanti. Mastantuono e Meza dovrebbero comunque essere i due esterni del tridente, in difesa può tornare titolare German Pezzella formando così la coppia centrale, davanti al portiere Armani, di ex Fiorentina in compagnia del confermato Martinez Quarta.

PRONOSTICO E QUOTE INTER RIVER PLATE

C’è un chiaro vantaggio per i nerazzurri nel pronostico sulla diretta Inter River Plate, come indicato da chi ha puntato con la Snai e ha generato quote dal valore diverso tra il segno 1 per la vittoria nerazzurra, che vale 1,95 volte l’importo sul tavolo, e il segno 2 per il successo degli argentini che vi farebbe guadagnare 4,40 volte la giocata. Per l’opzione del pareggio, regolata dal segno X, questo bookmaker ha invece previsto una vincita che ammonta a 3,10 volte la posta in palio.