Diretta/ Inter Roma (Primavera) streaming video e tv: nerazzurri alla rincorsa

DIRETTA INTER ROMA PRIMAVERA: CHE SCONTRO!

Inter Roma, in diretta dallo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, in programma giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato Primavera 1. Nerazzurri alla rincorsa delle posizioni nobili della classifica e giallorossi che arrivano all’appuntamento guardando tutti dall’alto in basso. E’ questo il tema del posticipo del turno infrasettimanale che può essere considerato il big match di questa giornata del campionato Primavera. Dopo lo scivolone contro la Spal la Roma ha saputo rialzare la testa rifilando un poker al Torino, ma la squadra allenata da Alberto De Rossi ha vacillato anche in Coppa Italia, facendosi eliminare da una formazione del campionato Primavera 2, il Verona, pur giocando gli ottavi di finale tra le mura amiche dello stadio Tre Fontane. Roma al momento prima a +4 su Spal e Juventus, l’Inter insegue a 10 lunghezze ma con una partita in meno disputata rispetto alla capolista.

La sconfitta contro la Fiorentina e il pareggio contro il Cagliari nelle ultime due giornata sono stati risultati che hanno rallentato però la corsa dei nerazzurri, che devono pensare ora essenzialmente a riagganciare la zona play off.

DIRETTA INTER ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Roma Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Roma Primavera allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. I padroni di casa allenati da Armando Madonna scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Stankovic; Persyn, Kinkoue, Hoti, Vezzoni; Vecino, Sangalli, Mirarchi; Oristanio; Fonseca, Satriano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto De Rossi con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Boer; Ndiaye, Vicario, Feratovic; Podgoreanu, Darboe, Tripi, Milanese, Providence; Zalewski, Tall.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Inter Roma Primavera: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.80 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.20 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.50 volte l’importo scommesso.

