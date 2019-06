Diretta Inter Roma Primavera/ Streaming video e tv: semifinale di lusso, campionato 1

Inter Roma Primavera, che sarà diretta dal signor Alberto Santoro, è la seconda semifinale del campionato Primavera 1 2018-2019: squadre in campo alle ore 18:00 di martedì 11 giugno presso lo stadio Ricci di Sassuolo. Come di consueto la Final Four viene disputata in unica location, che è campo neutro: ci si gioca lo scudetto e queste due squadre, che hanno rappresentato l’élite del calcio Under 19 negli ultimi anni (e non solo), affrontano le ultime due fatiche prima di vincere il titolo. Naturalmente, ed eventualmente, sarà solo una di queste due formazioni che riuscirà ad arrivare fino in fondo; per l’Inter, seconda nella stagione regolare alle spalle dell’Atalanta, si tratta dell’esordio in questa fase finale grazie alla qualificazione diretta mentre la Roma ha già dovuto affrontare una partita prima di questa, ha giocato lo scorso venerdì e ha pareggiato 2-2 contro il Chievo, facendo valere la regola del miglior posizionamento in classifica per qualificarsi. Regola che è ancora in vigore, ma soltanto dopo i tempi supplementari; dunque i nerazzurri hanno un lieve vantaggio nella diretta di Inter Roma Primavera, ma intanto andiamo a valutare in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco andando a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Roma Primavera sarà trasmessa come di consueto da Sportitalia, il canale che trovate al numero 60 del vostro telecomando e che ha sempre dato ampio risalto alle partite del campionato 1; gli abbonati Sky potranno digitare il numero 225 sul loro decoder, mentre per tutti sarà disponibile la visione di questa semifinale anche in diretta streaming video, armandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA PRIMAVERA

In Inter Roma Primavera dovremmo vedere i nerazzurri di Armando Madonna schierati con il 4-3-3: il portiere sarà Dekic con una linea difensiva nella quale Nolan farà coppia con Pirola, sugli esterni invece dovrebbero giocare Zappa e Corrado. A centrocampo la regia di Roric, con Schirò che sarà schierato da mezzala di assalto; l’altro interno potrebbe e dovrebbe essere Gavioli, a giocarsi il posto con uno di questi tre rimane ovviamente Pompetti. Poi il tridente offensivo: tra Salcedo, Adorante, Merola e Colidio saranno solo in tre a giocare e sarà interessante scoprire su chi ricadrà la scelta dell’allenatore. Alberto De Rossi punta su un modulo speculare, con Stefano Greco protetto da Cargnelutti e Bianda; Bouah dovrebbe riprendere il posto a destra con Semeraro sull’altra corsia, in mediana invece Jean Freddi Greco e Salvatore Pezzella saranno le due mezzali che daranno una mano a Riccardi, il creatore di gioco dei giallorossi. D’Orazio o Besuijen a destra, Cangiano quasi certo della maglia a sinistra: i due esterni, nel tridente offensivo, faranno compagnia a Zan Celar che dovrebbe rientrare.



