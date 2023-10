DIRETTA INTER ROMA/ Video streaming tv: partita ricca di storia e ricordi (Serie A, 29 ottobre 2023)

DIRETTA INTER ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Inter Roma pone di fronte due formazioni storiche di questo campionato. Grande assente della sfida José Mourinho condottiero del triplete vinto dall’Inter. Chi invece sarà presente è l’attaccante belga Romelu Lukaku che quest’anno ha già trovato 7 gol con la maglia della Roma tra campionato e Coppa europee. Le ultime 5 sfide giocate tra queste due formazioni hanno portato ben quattro successi per i nerazzurri e soltanto una vittoria alla Roma. Inter che nel 2021 ha trionfato all’Olimpico con il risultato di 0-3. Ad andare in gol Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. Gara di ritorno che venne vinta sempre dei nerazzurri con la rete, ancora una volta, di Dumfries e Lautaro Martinez e Brozovic.

In mezzo anche una sfida di Coppa Italia vinta dall’Inter con il risultato di 2-0. L’unica vittoria in queste ultime 5 partite da parte della Roma è quella ottenuta l’uno ottobre del 2022. Nerazzurri che aprirono le marcature con la rete firmata da Dimarco, su suggerimento di Barella. Poco più tardi la Roma riuscì a pareggiare i conti con l’argentino Dybala ed ottenere il successo con l’inglese Smalling. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni ha visto trionfare la formazione nerazzurra con i gol di Dimarco e Lukaku. (Marco Genduso)

La diretta tv di Inter Roma non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

Inter Roma sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, alle ore 18:00 di domenica 29 ottobre: si gioca per la decima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Sarà il big match di questo turno con un assente d’eccezione, il grande ex Josè Mourinho squalificato. La sua Roma, reduce da tre vittorie consecutive, cerca lo sgambetto alla capolista. I nerazzurri, infatti, comandano la classifica con ventidue punti e sono reduci dal pareggio contro il Bologna prima del successo di Torino.

Inter Roma, sfida in programma allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa nerazzurra mister Simone Inzaghi dovrà gestire le fatiche di Champions League: assenze sicure quelle di Cuadrado e Arnautovic mentre Frattesi e Darmian potrebbero rimanere in panchina. Sponda capitolina, invece, fuori causa Kumbulla, Pellegrini, Dybala e Abraham. Provano a recuperare Smalling e Spinazzola.

A corredo della diretta di Inter Roma possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.63 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.90 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 5.50 volte l’importo investito con questo bookmaker.

