Diretta/ Inter Roma (Serie A) streaming video tv: rincorsa giallorossa

DIRETTA INTER ROMA: MISSIONE SETTIMO POSTO…

Inter Roma, in diretta mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Poteva essere un big match ma si arriva all’appuntamento con l’Inter già campione d’Italia e la Roma già fuori dalla corsa Champions. I giallorossi stanno comunque provando a rincorrere il sesto posto della Lazio, da sfidare nel derby di sabato prossimo, e quantomeno a difendere il settimo posto che farebbe partecipare la Roma alla neonata Europa Conference League, col Sassuolo che preme a 2 lunghezze di distanza. I capitolini sembrano maggiormente motivati dunque rispetto a un’Inter che arriva scossa dal caso della discussione su stipendi e premi e sulla situazione economica del club che resta da monitorare.

Contro la Sampdoria però la squadra allenata da Antonio Conte ha dimostrato di voler tenere alta la tensione fino alla fine del campionato, legittimando uno Scudetto vinto con ben 4 giornate d’anticipo e che ha riportato l’Inter a livelli che non toccava dalla stagione del triplete: partita che dunque promette spettacolo anche se gli interessi di classifica si concentrano principalmente sulla Roma.

DIRETTA INTER ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Roma sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite della giornata di Serie A comprese nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

Le probabili formazioni della sfida tra Inter e Roma allo stadio Giuseppe Meazza. I padroni di casa allenati da Antonio Conte scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; R. Lukaku, L. Martinez. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paulo Fonseca con un 4-1-4-1 così disposto dal primo minuto: Mirante; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Bruno Peres; Mancini; Pedro, Cristante, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Inter e Roma, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.65 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.00 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.75 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



