Diretta Inter Roma/ Streaming video Canale 5: big match nei quarti! (Coppa Italia)

Inter Roma, che sarà diretta dal signor Marco Di Bello, apre il programma dei quarti di finale in Coppa Italia 2021-2022: l’appuntamento è alle ore 21:00 di martedì 8 febbraio, siamo a San Siro e questa sfida ci dirà quale sarà l’avversaria di Milan o Lazio, dunque con i nerazzurri che sono ancora più stimolati dalla possibilità di un derby in semifinale. Inter che il derby lo ha perso sabato, facendosi rimontare dai rossoneri che in questo modo hanno totalmente riaperto, insieme al Napoli, la corsa scudetto; Simone Inzaghi rimane comunque in testa e, da grande specialista della Coppa Italia, spera ora di fare il colpo grosso contro José Mourinho.

Che, dal canto suo, affronta un passato glorioso cui è ancora legatissimo e deve allo stesso modo riprendere la marcia: il pareggio interno contro il Genoa, al netto del gol annullato, è stato deludente e ha allontanato la Roma dal quarto posto (ma anche dal quinto), rischiando che sia mancato un obiettivo importante. Adesso però bisogna concentrarsi sulla diretta di Inter Roma, partita sempre affascinante e che in Coppa Italia ha rappresentato ben quattro finali consecutive: vedremo come andrà, intanto però dobbiamo anche fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della diretta Inter Roma.

La diretta tv di Inter Roma è su Canale 5: da questa stagione le partite di Coppa Italia sono infatti trasmesse da Mediaset e più nello specifico su questo canale. Quel che conta è che l’appuntamento con il quarto di finale sarà in chiaro per tutti; in assenza di un televisore, si potrà naturalmente accedere alle immagini attraverso il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile tramite il sito o l’app di Mediaset Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

La diretta Inter Roma è un big match, e dunque anche se si tratta di Coppa Italia è probabile che entrambi gli allenatori vogliano puntare su molti titolari. Partiamo da Inzaghi, che dovrebbe confermare in toto la difesa: dunque Skriniar, De Vrij e Alessandro Bastoni davanti ad Handanovic. Cambierebbero invece gli esterni, Darmian a destra e Federico Dimarco a sinistra; in mezzo Vidal insidia la maglia di Calhanoglu ma il turco è favorito, quasi certi del posto Barella e Brozovic così come il grande ex Dzeko, al fianco del bosniaco pare che sia Alexis Sanchez a dover giocare pur se Lautaro Martinez, e magari anche Caicedo, scalpitano.

Mourinho può tornare al 3-5-2, così da sistemarsi a specchio: Rui Patricio in porta, Ibañez per completare la difesa con Gianluca Mancini e Smalling, poi i due laterali che si alzano e potrebbero essere Karsdorp e Matias Viña, dunque con Maitland-Niles destinato alla panchina. In mezzo al campo invece Veretout può giocare avendolo fatto per 19 minuti sabato: con il francese ci sarebbero Cristante e uno tra Sérgio Oliveira e Lorenzo Pellegrini. L’ex Zaniolo, squalificato per la prossima di Serie A, sarà titolare: insieme a lui, che potrebbe giocare come seconda punta di appoggio, avremo Abraham cui Mourinho come sappiamo rinuncia raramente.

Possiamo analizzare la diretta Inter Roma anche con le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita per la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia è quella nerazzurra, con un valore di 1,57 volte la posta in palio sul segno 1. Il pareggio, che porterebbe le due formazioni ai rigori ed è regolato dal segno X, vi farebbe guadagnare 4,25 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’ipotesi del successo giallorosso, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 5,25 volte quanto avrete messo sul piatto.



