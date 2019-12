Diretta Inter Roma/ Streaming video tv: big match a San Siro (Serie A)

Inter Roma, partita diretta dal signor Gianpaolo Calvarese e inaugura la 15^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: squadre in campo infatti alle ore 20:45 di venerdì 6 dicembre. I nerazzurri saranno chiamati tra pochi giorni a guadagnare gli ottavi di Champions League ospitando il Barcellona, e non ci sarebbe modo migliore per arrivare ad una partita fondamentale che conservare il primo posto in classifica, ripreso ai danni della Juventus grazie alla vittoria contro la Spal. Il progetto di Antonio Conte continua a convincere, nonostante gli infortuni e una rosa non lunghissima; obbligatorio da questo punto di vista parlare di scudetto pur senza considerare un fallimento un eventuale secondo posto. Intanto l’Inter è la squadra da battere; anche per la Roma, che grazie alla scintillante vittoria di Verona ha conservato il suo quarto posto (insieme al Cagliari) e continua a sognare il ritorno in Champions League, forte di prestazioni che stanno costantemente migliorando. Paulo Fonseca va a San Siro per provare a vincere, non volendo rinunciare a nulla; ora vedremo quello che succederà nella diretta di Inter Roma, possiamo intanto valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando meglio le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

Tegola per Conte, perchè Sensi non solo salterà Inter Roma ma dovrà stare fuori almeno fino a gennaio: il tecnico salentino ha la coperta corta a centrocampo (fuori anche Barella e Gagliardini) e dunque non ha altra soluzione che mandare in campo Borja Valero come mezzala, affiancandolo al regista Brozovic e l’altro interno che sarà Matias Vecino. Sulle corsie laterali ci saranno Candreva e Biraghi, che sembra in vantaggio su un Asamoah ancora non al 100%; chiaramente Romelu Lukaku e lo straripante Lautaro Martinez sono intoccabili, in difesa invece Godin potrebbe riposare in vista della Champions League dando così spazio ad Alessandro Bastoni, a completamento di una difesa che prevede anche De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic. Fonseca ha già confermato che Justin Kluivert non ci sarà, dunque titolare Cengiz Under che prenderà posto sulla corsia sinistra della trequarti, dall’altra parte torna il grande ex Zaniolo mentre Lorenzo Pellegrini, recupero importante come si è visto nelle ultime due partite, sarà il trequartista a supporto di Dzeko che si è allenato nonostante l’influenza, e dunque dovrebbe essere regolarmente in campo. In mediana Amadou Diawara sostituisce ancora Cristante, facendo coppia con Veretout che dovrebbe rientrare; Gianluca Mancini scala nuovamente al centro della difesa per operare in coppia con Smalling, a destra ci sarà regolarmente Spinazzola con Kolarov terzino sinistro, in porta ovviamente Pau Lopez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Inter Roma abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i nerazzurri partono favoriti con una quota di 1,87 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la loro vittoria. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,85 volte la puntata mentre con il segno 2, sul quale scommettere per il successo giallorosso, guadagnereste una cifra pari a 3,80 volte la vostra giocata.



